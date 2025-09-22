"Zwei Klassen besser": Karlsfeld geht im eigenen Stadion unter

„Das war von der Qualität her die beste Mannschaft, die bisher da war – technisch, taktisch, von der Intensität her. Die waren schon richtig, richtig gut. Vielleicht sogar zwei Klassen besser als wir“, gestand Eintracht-Trainer Florian Beutlhauser offen ein.

Die Fußballer des TSV Eintracht Karlsfeld hatten mit einer schwierigen Saison in der Landesliga Südost gerechnet. Im Heimspiel gegen den Spitzenreiter SpVgg Unterhaching II am Freitagabend wurde nun deutlich, wie groß aktuell die Unterschiede zu einem Spitzenteam sind. Karlsfeld war von Beginn an ohne Chance und verlor glatt 0:7.

Das Spiel begann denkbar ungünstig. Schon nach vier Minuten köpfte Marinus Spann nach einer Ecke zum 0:1 ein. „Wenn du gegen so einen Gegner spielst, darfst du nicht so einfache Tore kassieren. Das macht es ihm noch leichter“, ärgerte sich Beutlhauser.

Zwar fanden die Karlsfelder kurzzeitig etwas Ordnung, ein Abschluss von Roman Gertzmann blieb aber die einzige nennenswerte Offensivaktion. In der 30. Minute folgte der nächste Nackenschlag: Nach einem Freistoß erhöhte Philipp Zimmerer auf 0:2.

Knockout in Minute 38

Als Karlsfelds Innenverteidiger Lukas Paunert in der 38. Minute Gelb-Rot sah – „für mich weder Foul noch Gelb, schon gar nicht Gelb-Rot“, so Beutlhauser –, war das Spiel praktisch entschieden. Unterhaching agierte einfach zu stark – und nutzte die Überzahl nach der Pause gnadenlos aus.

Zimmerer erzielte seinen elften Saisontreffer im elften Einsatz (51.). Kurz darauf schnürte auch Jason Eckl den Doppelpack (56., 68.), ehe Andreas Schweinsteiger (78.) und Samuel Weiß (82.) den 7:0-Endstand herstellten.

Fehleranfälligkeit bei der Eintracht

Ein extrem bitterer Tag für die Eintracht. Drei Treffer fielen nach Standards, hinzu kamen Stellungsfehler, ein vertändelter Ball und zu wenig Entlastung nach vorne. „Wenn du schlechter bist als der Gegner, darfst du dir solche Tore nicht erlauben. Wir haben sie erlaubt – und dann wird es brutal schwer“, sagte Beutlhauser.

„0:7 tut weh“, so Beutlhauser weiter, „das darf dir eigentlich nicht passieren. Aber die Qualität von Unterhaching muss man anerkennen.“

Umso wichtiger ist nun das kommende Auswärtsspiel beim Tabellennachbarn Wacker München, der die Karlsfelder auf einen direkten Abstiegsplatz verdrängte. Beutlhauser: „Das ist ein absolutes Muss-Spiel. Da müssen wir den Dreier holen, sonst wird es ganz düster.“

Die waren vielleicht sogar zwei Klassen besser als wir.

Eintracht-Trainer Beutlhauser