– Foto: R.Frank

Zwei klare Heimsiege - Herpf siegt im Kellerduell Zwei klare Heimerfolge und einen Auswärtssieg gab es in den Partien der Landesklasse 3. Fünf Partien fielen aus.

Ohratal & Hildburghausen ließen zu Hause nichts anbrennen. Zudem nahm Herpf mit Mini-Kader drei Punkte aus Suhl mit auf die kurze Heimreise. >> Klickt euch zur Spielstatistik & Wählt die FuPa-TOP11

Im Lokalduell brachte Vitolnieks den Tabellenführer per Doppelpack auf die Siegerstraße. Jung legte nach einer halben Stunde nach und Kapitän Wildies setzte den Schlusspunkt. Alle drei Torschützen haben jetzt je fünf Saisontore.

Herpf verschafft sich auf die Abstiegszone mit dem Sieg in Suhl Luft. Beide Mannschaften traten mit einem Mini-Kader an. Die Gäste hatten am Ende mehr Qualität auf dem Platz.