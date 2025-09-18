Zum Abschied der Flutlichtmasten wurde in Rostock ein Feuerwerk gezündet. – Foto: Fotostand/Voelker/Imago

Zwei Kinder verletzt nach Pyro-Show bei Hansa Rostock „Bedauern diesen Vorfall zutiefst"

Pyro-Vorfall bei FC Hansa Rostock: Bei einer genehmigten Pyrotechnik-Show verletzten sich vier Menschen. Die Polizei nimmt die Ermittlungen auf.

Rostock – Ein tragischer Vorfall überschattet das Heimspiel des FC Hansa Rostock gegen den TSV 1860 München. Ein neunjähriger Junge wurde bei einer genehmigten Pyrotechnik-Show schwer verletzt, die nach dem Spiel im Rostocker Ostseestadion stattfand. Die Choreografie diente als Abschied der alten Flutlichtmasten. Vier Verletzte bei Pyro-Show im Rostocker Ostseestadion

„Der Junge liegt mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in der Klinik“, erklärte Polizeisprecherin Anne Schwartz gegenüber dem Nordkurier. Gerüchte, dass das Kind in eine Spezialklinik nach Lübeck geflogen werden musste, wurden nicht bestätigt. Neben dem neunjährigen Jungen wurden laut NDR auch ein zehnjähriger Junge, ein 57-jähriger Mann und eine 42-jährige Frau leicht verletzt. Alle vier Verletzten sollen aus dem Bereich Demmin stammen. Die genauen Umstände des Vorfalls sind derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.