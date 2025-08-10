Zwei kassiert, keinen bekommen: Eichenau mit dreifachem Strafstoß-Pech

Mit 0:2 (0:1) hat der FC Eichenau sein Auftaktspiel der neuen Kreisliga-Saison beim TSV Oberalting verloren. Beide Tore waren Hand-Elfmeter.

Eichenau – Zwei Handelfmeter, beide verwandelt von Oberaltings Roman Hüttling in der 8. und in der 91. Minute, bescherten der Elf von Trainer Manuel Feicht einen gelungenen Saisonauftakt, während die Elf von Eichenaus Coach Sebastian Schmeiser trotz einer kämpferisch starken Leistung am Ende der 90 Minuten mit leeren Händen da stand.

„Wir sind sozusagen mit dem letzten Aufgebot in Oberalting aufgekreuzt“, berichtete Eichenaus Co-Trainer Markus Wex von zahlreichen Urlaubern. „Uns war von Anfang an klar, dass wir zusammenstehen müssen, um uns einigermaßen vernünftig aus der Affäre zu ziehen.“ Der frühe Handelfer zerstörte natürlich das Vorhaben der Eichenauer. In der Schlussphase setzte die Schmeiser-Elf alles auf eine Karte und fing sich dabei in der Nachspielzeit einen zweiten Handelfer ein. „Das war eh schon wurscht“, so Wex.

Der Co-Trainer trauerte vielmehr noch einem Strafstoß nach, den der Schiri den Eichenauern unmittelbar nach dem ersten Elfmeter verwehrt hatte. „Wenn er den ersten Elfer gibt, der in meinen Augen nicht so hundertprozentig Hand war, dann hätte er auch bei dem Foulspiel an unserem Spieler auf den Punkt zeigen müssen. Wer weiß, wie die Begegnung dann ausgegangen wäre“, meinte Wex. „Jetzt müssen wir halt am Mittwochabend daheim gegen die Upfer Buam punkten.“ (Dieter Metzler)