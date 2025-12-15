Zwei Kantersiege und ein Spitzenduell ohne Tore

Der 15. Spieltag der Landesliga Staffel 2 schloss die Hinrunde mit klaren Ergebnissen, einem torlosen Topspiel und wichtigen Verschiebungen im Tabellenkeller ab.
Im direkten Abstiegskampf setzte sich Viktoria Arnoldsweiler (9 Punkte) bei Glesch-Paffendorf (10) durch. Achmed Tourkazi traf kurz vor der Pause, Maruyama Shogo erhöhte nach dem Seitenwechsel. Torhüter Aiman Jahic hielt den Vorsprung mit mehreren Paraden fest.
Der Tabellenvierte Eintracht Verlautenheide (25 Punkte) überrollte Schlusslicht Uevekoven (8) bereits in der Anfangsphase. Jonathan Diki, Julian Braun und ein lupenreiner Hattrick von Onur Baslanti sorgten früh für klare Verhältnisse, ehe Nils Tangerding doppelt nachlegte. Verlautenheide kontrollierte die Partie über 90 Minuten und feierte den höchsten Auswärtssieg der Saison.
Germania Lich-Steinstraß (21 Punkte) drehte gegen den Siebten aus Fliesteden (20) ein frühes Eigentor und entschied die Partie bereits vor der Pause. Moritz Borell traf doppelt, Karsten Goeres ebenfalls zweimal, zudem waren Jan Hess und Philipp Hermanns erfolgreich. In Überzahl spielte Lich-Steinstraß die Begegnung souverän zu Ende.
Der Tabellenzweite SV Breinig (34 Punkte) setzte mit einem Kantersieg beim Fünften Germania Teveren (22) ein Ausrufezeichen im Titelrennen. Sulayman Dawodu erzielte drei Treffer, zudem trafen Manuel Kanou, Joseph Mbuyi, Leo Engels und Kerem Colak. Teveren hielt anfangs dagegen, brach jedoch nach dem 0:4 vollständig ein.
Union Schafhausen (19 Punkte) nutzte beim Zehnten DJK Rasensport Brand (15) seine wenigen Chancen konsequent. Tim Scheuvens traf früh, Elias Halfenberg entschied die Partie mit einem Distanzschuss. Brand vergab trotz spielerischer Überlegenheit zahlreiche Möglichkeiten, darunter einen Elfmeter.
Im Spitzenspiel trennten sich Tabellenführer FC Hürth (37 Punkte) und der Dritte Zülpich (30) torlos. Beide Defensivreihen dominierten eine intensive, aber chancenarme Partie. Hürth behauptete damit die Tabellenführung zur Winterpause.
Der Neunte SV Eilendorf (18 Punkte) dominierte das Kellerduell gegen Helpenstein (9) von Beginn an. Tobias Knoben, Ben-Titus Pühl, ein Doppelpack von Kian Soleimankhani und ein Distanztreffer von Aljoscha Feese sorgten für klare Verhältnisse. Helpenstein blieb offensiv weitgehend harmlos und rutschte auf einen Abstiegsplatz.