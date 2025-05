Zwei kämpfen um den Titel, noch sechs gegen den Abstieg

In der wegen des am Samstagnachmittag für weite Teile der Öffentlichkeit gesperrten Moselstadiongeländes auf Freitag vorgezogenen Partie (s. Info) geht es neben dem sportlichen Aspekt ums Prestige. „Auch, wenn Salmrohr nicht mehr an uns vorbeiziehen kann, erwarten wir einen hoch motivierten Gegner. Spiele gegen Salmrohr sind immer besonders. Die brennen auf Wiedergutmachung fürs Hinspiel (1:2). Der FSV ist fußballerisch mit das beste Team der Liga. Da ist zu jeder Sekunde Vorsicht geboten. Wir wollen das Spiel gewinnen und hoffen auf einen Ausrutscher von Daleiden in Schleid“, skizziert SVE-II-Trainer Kevin Schmitt eine prickelnde Konstellation seines aktuell auf Platz zwei rangierenden Teams. Lukas Herkenroth könnte wieder eine Option auf die Startelf sein. Salmrohrs Coach Frank Thieltges freut sich auf die Partie: „Ich hoffe auf eine gute Spielkultur und auf ein ordentliches Niveau. Wir können ohne Druck agieren, wollen Spaß haben, die Hinspielniederlage korrigieren.“

Schlusslicht Zeltingen bereitet bereits die kommende Saison in der Kreisliga A vor, während Tawern den sechsten Sieg in Folge anstrebt. „Für uns bleibt als Ziel, noch einen Sieg zum Heimspiel-Abschluss mitzunehmen“, hofft Zeltingens Coach Marius Herrmann auf Stabilität und Spielfreude. Julian Dietz kehrt zurück, Benedikt Kaufmann (angeschlagen) ist fraglich. Tawerns Coach Steve Birtz kündigt eine Rotation an, um „jenen Spielern Einsatzzeiten zu gewähren, die nicht immer so zum Zuge gekommen sind. Jeder soll sich zeigen, wir wollen unseren tollen Lauf fortsetzen“. Pascal Kirch (Sprunggelenk) fehlt verletzt. Liam Vella (nach auskuriertem Kreuzbandriss) sowie die Urlauber Pascal Hurth und Jonas Krista sind im Team zurück.

SG Laufeld/Buchholz – SG Igel-Liersberg (Samstag, 17.30 Uhr, Rasenplatz Pantenburg)

Im vorerst letzten Heimspiel ihrer Bezirksligazugehörigkeit wollen die Laufeld-Buchholzer einen versöhnlichen Abschluss vor den eigenen Anhängern schaffen. „Es gilt, sich positiv zu verabschieden und nichts herzuschenken“, sagt Laufelds Trainer Oleg Tintor, dem der komplette Kader zur Verfügung steht. Eine Niederlage will Igels Trainer Dominik Wintersig zwingend vermeiden. Nach dem Last-Minute-Sieg gegen Schleid (1:0) soll die verbesserte Ausgangslage zum endgültigen Klassenverbleib genutzt werden. „Einen Punkt brauchen wir noch. Den wollen wir uns nun holen“, unterstreicht der Coach des Tabellenneunten. Justus König fehlt rotgesperrt, Dennis Thon (Fußverletzung) ist fraglich.

SV Schleid – SG Daleiden (Samstag, 17.30 Uhr, Rasenplatz Schleid)

Viel Brisanz steckt in diesem Eifel­derby. Schleid braucht Punkte für den Ligaverbleib, Daleiden für die Verteidigung seiner Führungsposition. Unterliegt Trier II am Freitag, könnten die Isler den Titel indes bereits am Samstag mit einem Sieg klarmachen. „Wir haben es immer noch in der eigenen Hand, in der Liga zu bleiben. Auch, wenn der Gegner Daleiden heißt, wollen wir alles raushauen, das Spiel gewinnen und den zweiten Machtball verwandeln“, lässt SV-Spielertrainer Taner Weins durchblicken. SG-Spielertrainer Florian Moos weiß um eine glänzende Ausgangsposition und fordert den vollen Fokus: „Uns erwartet ein top motivierter Gegner, der alles investieren und versuchen wird, uns die Suppe zu versalzen. Wir müssen auf der Hut sein und wollen mit unseren zahlreichen Zuschauern im Rücken den Dreier ziehen.“ Florian Arens und Joschka Trenz sind verletzungsbedingt außen vor.

SG Ellscheid – SG Ruwertal (Samstag, 17.30 Uhr, Rasenplatz Ellscheid)

Der Rangsiebte aus der Vulkaneifel möchte noch Sechster werden, Ruwertal strebt Platz vier an. „Wir müssen die beiden letzten Spiele mit einem knappen Kader bestreiten, denn es fehlen acht Stammspieler. Doch wir wollen gerne noch punkten. Uns erwartet mit Ruwertal eine schwierige Aufgabe. Chris Gräfen feiert im letzten Heimspiel seinen Abschied von unserem treuen Publikum. Deswegen werden wir auch für ihn spielen“, berichtet der ebenfalls noch verletzte Spielertrainer Markus Boos. „Mit einem Sieg in Ellscheid können wir noch auf Platz vier schielen. Der wäre für mich persönlich ein tolles Abschiedsgeschenk“, unterstreicht der am Saisonende scheidende Ruwertaler Trainer Jens Hoffmann. Lukas Hofmann (fehlte zuletzt krankheitsbedingt) ist wieder an Bord, Andreas Steffen (Knieprobleme) ist fraglich.

SG Saartal Schoden – SG Utscheid/Mettendorf (Samstag, 17.30 Uhr, Rassenplatz Irsch/Saar)

„Wir wollen den vielen Fans einen tollen Heimspielabschluss bereiten und die Saison sauber zu Ende spielen“, geht es für den sportlichen Leiter Philip Kramp und die Saartal-SG um ein erfolgreiches Finale vor eigener Kulisse. Tobias Baier, der zuletzt nur noch sporadisch zum Einsatz kam, soll feierlich verabschiedet werden. Utscheid steht nach vier Niederlagen in Folge mit dem Rücken zur Wand und muss zwingend dreifach punkten, um die Chance auf den Klassenverbleib zu wahren. Coach Rainer Müller sagt: „Wir gehen mit dem klaren Ziel in die Partie, sie gewinnen zu wollen. Wir müssen jetzt liefern.“

SV Lüxem – SV Sirzenich (Samstag, 17.30 Uhr, Rasenplatz Lüxem)

Die Partie am Grünewald steht ganz im Zeichen des Abstiegskampfes. Der drei Punkte und zwei Plätze besser als die Gäste postierte SV Lüxem benötigt noch einen Sieg, um den Ligaverbleib aus eigener Kraft zu schaffen „Der Druck liegt bei Sirzenich. Sie müssen bei uns gewinnen. Wir wollen keine Hektik aufkommen lassen und konzentriert arbeiten“, betont Lüxems Trainer Patrick Schmidt. „Wir müssen uns auf unser Spiel fokussieren. Mit positiver Energie, Power im Mittelfeld und einer effektiven Chancenverwertung wollen wir in Lüxem drei Punkte landen“, weiß auch SVS-Trainer Tillmann Schweitzer um eine brisante Ausgangslage. Nach überstandenen muskulären Blessuren stehen Simon Klodt und Philipp Brost wieder im Kader.

TuS Ahbach – SG Dhrontal-Weiperath (Sa., 19.45 Uhr, Kunstrasen Leudersdorf)

Patrick Phlepsen wird sein letztes Heimspiel für die Ahbacher bestreiten, denn nach der Saison soll für den von zahlreichen Verletzungen geplagten Mittelfeldspieler Schluss sein. Trainer Roger Stoffels fordert einen engagierten Auftritt: „Trotz des sicheren Tabellenplatzes haben wir unseren Fans die absolute Verpflichtung gegenüber, die Saison bestmöglich abzuschließen.“ Ihre Chance, eine zweite Bezirksligasaison in Folge zu bestreiten, wollen die Hunsrücker mit einem Sieg in der Eifel wahren. Coach Patrick Eck schätzt die Situation so ein: „Wir brauchen noch zwei Siege, müssen deswegen alles, was wir an Engagement und kämpferischer Qualität haben, auf den Platz hauen.“

INFO

Fast alle spielen am Samstag – Gerücht um Trierer Akteur

Vom Angebot des Bezirksliga-West-Spielleiters Bernd Hurth, am vorletzten Spieltag samstags anzutreten und sich als jeweiliges Heimteam damit in zeitlich entspannterem Rahmen als sonntags von seinen Zuschauern zu verabschieden, machen die Vereine fast ausnahmslos Gebrauch. Auch Eintracht Trier II hätte gerne am Samstag gegen Salmrohr gespielt. Da die Regionalligamannschaft des SVE aber an jenem Tag ein Geisterspiel gegen Eintracht Frankfurt II zu absolvieren hat und das gesamte Moselstadiongelände für weite Teile der Öffentlichkeit gesperrt ist, findet die Begegnung mit dem FSV Salmrohr bereits am Freitag statt.

Gerade im Salmrohrer und Daleidener Lager machte zuletzt das Gerücht die Runde, dass der im Winter aus Morbach nach Trier gewechselte Noah Lorenz Stammspieler sei und Eintracht II ihn möglicherweise zuletzt unerlaubterweise eingesetzt habe. Spielleiter Hurth erklärt auf TV-Anfrage: „Die Regel, dass man seine Einsätze bei einem Wechsel während der Saison zu seinem neuen Verein ‚mitnimmt‘, wurde vor ein paar Jahren abgeschafft. Für Eintracht I hat er weniger als die Hälfte der Spiele absolviert und ist deshalb kein Stammspieler. Von daher ist da alles korrekt abgelaufen.“