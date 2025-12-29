Zwei junge Talente verstärken den FV Rot im Abstiegskampf

Jonathan Hirsch (links im Bild) und Sergej Snezhko – Foto: Otto Marx/ C&K Photography

Der Aufsteiger FV Rot steht in der Bezirksliga Oberschwaben nach 19 Spielen mit acht Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Zwei Siege, zwei Unentschieden und 15 Niederlagen markieren eine Saison, die bisher sportlich sehr duchwachsen lief. Umso bemerkenswerter ist die Entscheidung zweier junger Spieler, sich dennoch bewusst für den FV Rot zu entscheiden.

Der Verein teilte mit, dass man sich freue, „zwei junge und talentierte Neuzugänge begrüßen zu dürfen“. Dabei handelt es sich um den 19-jährigen Mittelfeldspieler Sergej Snezhko sowie den 20-jährigen Torhüter Jonathan Hirsch. Nach Angaben des Vereins haben sich die beiden Spieler „trotz der schwierigen Vorrunde entschieden die Fußballschuhe für die Rottalelf zu schnüren“. Ausschlaggebend dafür sei „das Gesamtpaket um Trainer Michael Cieslak und der Verein mit seinem Umfeld“ gewesen. Gerade dieser Hinweis zeigt, dass die sportliche Perspektive nicht allein an Tabellenständen festgemacht wird.

Sergej Snezhko spielte zuletzt seit Beginn der laufenden Saison für die SG Emerkingen/Ehingen-Süd in der Kreisliga A1 Donau/Iller. Dort kam der 19-Jährige in neun Spielen zum Einsatz und erzielte ein Tor. Zuvor durchlief er mehrere Jahre die Jugend des FV Illertissen. Jonathan Hirsch kommt vom FV Olympia Laupheim aus der Landesliga Staffel 4. Seit der Saison 2024/25 stand er dort unter Vertrag und absolvierte einen Einsatz. Seine fußballerische Ausbildung erhielt er zuvor unter anderem in der Jugend der SGM Donau-Winkerl sowie beim FC Memmingen. „Wir als Verein sind uns sicher, dass sie sich schnell einleben und sich sportlich weiter entwickeln werden“, heißt es im Statement. Damit verbindet sich die Hoffnung, dass frische Impulse und neue Konkurrenz im Kader dazu beitragen, die bislang schwierige Saison nach der Winterpause stabiler zu gestalten.