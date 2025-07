Zwei junge Talente für den VfB Lübeck

Bjarne Pfundheller kommt aus der U19 von Hannover 96 an die Lohmühle. Der 19-Jährige absolvierte in der vergangenen Spielzeit 24 Einsätze in der A-Junioren-Bundesliga und bringt eine solide Ausbildung aus dem Nachwuchsleistungszentrum der Niedersachsen mit. „Er verfügt über hervorragende Anlagen, sowohl athletisch als auch technisch-taktisch“, betont VfB-Sportvorstand Sebastian Harms. „Wir sind davon überzeugt, dass ihm der Übergang in den Herrenfußball sehr schnell gelingen wird.“

Auch Nemo Philipp erhält nach überzeugenden Eindrücken im Probetraining einen Vertrag beim VfB Lübeck. Der 23-jährige Mittelfeldspieler kehrt nach einer über vierjährigen Station im US-Collegefußball (u. a. für Saint Joseph’s Hawks und Santa Barbara Gauchos) zurück nach Deutschland. Seine fußballerische Ausbildung genoss der gebürtige Hamburger unter anderem beim FC St. Pauli und dem Niendorfer TSV. Harms lobt insbesondere Philipps „hohe Spielintelligenz und technische Fähigkeiten“. Man sei überzeugt, dass er sich rasch an das Spielniveau in der Regionalliga gewöhnen werde.