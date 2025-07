Zwei junge Neuzugänge für Arminia Hannover

Am Ende der abgelaufenen Saison konnte Arminia Hannover den Abstieg aus der Oberliga nicht mehr verhindern und wird ab sofort wieder in der Landesliga aufspielen. Aktuell befindet sich der Oberliga-Absteiger noch mitten in der Vorbereitung und in der Kaderplanung. Im Rahmen Dieser wurden via Instagram nun zwei weitere Transfers vorgestellt.

Zum einen verstärkt Lukas-Nigel Nensel die Hannoveraner. Der schnelle Offensivspieler wechselte 2024 vom damaligen Bezirksligisten Arminia Vöhrum, für den er in 16 Partien sechs mal traf, zum Landesligisten SSV Nörten-Hardenberg. In der abgelaufenen Saison war der variabel einsetzbare Spieler in zwölf Landesliga-Partien im Einsatz und traf dabei drei Mal. Zwar stieg Nörten-Hardenberg am Ende der Saison freiwillig ab, doch für Nensel geht es weiterhin in der Landesliga weiter. Seinen Torriecher konnte der Neuzugang in der Vorbereitung schon unter Beweis stellen.

Auch Emin Sassi ist ein junger, entwicklungsfähiger Spieler, wird allerdings die Defensive des Landesligisten verstärken. Der Innenverteidiger kommt von Blau-Weiß Neuhof, wo er in der abgelaufenen Bezirksliga-Saison 17 Einsätze sammelte und dabei 14 Mal in der Startelf stand. In den ersten Testspielen für seinen neuen Club überzeugte der 22-Jährige durch gutes Stellungsspiel und einen starken Spielaufbau.