Zwei Jokertore und eine stabile Abwehr - Wolf schießt Raisting gegen Deisenhofen II zum Sieg Nach Einwechslung zur Halbzeit

Raisting – Nach vier Spielen steht beim SV Raisting wieder die Null. Das war der Grundstein für den 2:0 (0:0)-Heimerfolg gegen den FC Deisenhofen U23, den zwei Jokertore nach dem Wechsel perfekt machten. „Das war ganz wichtig und alles in allem verdient, auch wenn es ein hartes Stück Arbeit war“, urteilte SVR-Spielertrainer Johannes Franz, nachdem seine Truppe nach vier sieglosen Spielen wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt ist und den Abstand auf die Abstiegsplätze in der Bezirksliga Süd vergrößert hat.