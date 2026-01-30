Zwei Japaner für den Landesligisten SC Kapellen

Der 22-Jährige kommt direkt aus Japan, bringe aber alles mit, was seine neue Mannschaft auf der Position in der Innenverteidigung gebrauchen könne, sagt Ferber: „Er ist körperlich stark und weiß sich im Zweikampf zu behaupten.“ Und da der SCK in der Abwehrzentrale wegen der Ausfälle von Thomas Lavia, Bryan Schomann und Germanos Ioannidis durchaus Bedarf hat, könnte der Japaner wie sein Landsmann Yamato Aoki schon am Sonntag zum Einsatz kommen. Der 23-Jährige trug in der Hinrunde bis zu dessen Rückzug aus der Landesliga das Trikot des TVD Velbert, markierte in 14 Partien sechs Tore. Der technisch starke Angreifer, in der Mittelrheinliga auch schon für Deutz 05 und den FC Pesch aktiv, sorgt über beide Außenbahnen für Gefahr. Zuvor war bereits Dennis Höfling aus Holzheim nach Kapellen gewechselt. Zukünftig für den TSV Meerbusch II in der Bezirksliga kickt Cain Zaunbrecher.