Zwei Jahre NLZ bei RB Leipzig: Keeper wechselt zur SpVgg Erkenschwick

Aus der U19 von RB Leipzig wechselt Luca Janosch an den Stimberg und kehrt damit nach zwei Jahren nach NRW zurück. Der 19-Jährige ist der Sohn von VfB Hüls-Torhüterlegende Tobias Rantzow, der über ein Jahrzehnt als Torwarttrainer in der Knappenschmiede des FC Schalke 04 aktiv war und aktuell beim VfB Hüls als Torwarttrainer arbeitet.

Als gebürtiger Marler und in Essen aufgewachsener Spieler ist Janosch ein echter „Ruhrpott-Junge“. Geboren am 17. Februar 2006 begann er seine fußballerische Laufbahn in der Jugend des ETB Schwarz-Weiß Essen, wo er von der U13 bis zur U17 spielte. Im Sommer 2023 wechselte der 1,89 Meter große Torhüter zur U19 von RB Leipzig, um seine Entwicklung in einer der renommiertesten Nachwuchsakademien Deutschlands voranzutreiben.

In Leipzig sammelte er wertvolle Erfahrungen, obwohl er in zwei Jahren nur fünf Pflichtspiele für die U19 absolvierte: drei in der U19-DFB-Nachwuchsliga sowie zwei in der UEFA Youth League gegen renommierte Gegner wie den FC Liverpool und Aston Villa. Hinzu kamen Einsätze im Premier League International Cup gegen Crystal Palace und Southampton sowie mehrere Spiele im Landespokal.