Zwei Jahre nach dem Aufstieg: Landesklassist verkündet Rückzug

Neben "gestiegenen organisatorischen und finanziellen Anforderungen" - etwa in den Bereichen Schiedsrichterstellung, Meldewesen und Lizenzpflichten - seien sportliche Überlegungen ausschlaggebend gewesen. Beim SV Zöschen wolle man jüngere Spieler aus der zweiten Mannschaft und Junioren aus dem Nachwuchs einbinden, "um mittelfristig eine nachhaltige Entwicklung unserer Herrenabteilung zu gewährleisten", heißt es. In der Kreisoberliga wolle man Strukturen festigen, um zukünftig wieder "für höhere Aufgaben" bereit zu sein.

Nutznießer dessen könnte der SV Romonta Stedten werden. Denn in der Spielordnung des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt (FSA) heißt es unter Paragraph 23, Absatz 7: "Erklärt ein Verein aus einer der FSA-Spielklassen, der nicht auf einem Abstiegsplatz steht, bis zum 30. 06. den Rückzug der Mannschaft oder beantragt er die Versetzung in eine tiefere Spielklasse, wird der jeweils freiwerdende Platz durch Verringerung der Absteiger in der jeweiligen Staffel ausgeglichen." So könnte die Romonta-Elf den Gang in die Kreisoberliga vermeiden.