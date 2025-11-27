"Zwei Jahre mit schweren Verletzungen gekämpft und nun wieder im Saft"

Drei Punkte und Kabinenfest

Die aktuelle Auszeichnung fällt in eine Phase, in der sportliche und emotionale Momente eng beieinanderliegen. „Die Freude war natürlich groß in erster Linie 3 Punkte gegen einen Spielstarken Gegner heim zu bringen“, sagt Wiume. Der Sieg wurde direkt im Anschluss ausgiebig gefeiert: „In der Kabine war schon gute Stimmung nach Abpfiff, gekürt wurde das ganze dann vollends durch die eh schon geplante Einstandsfeier der frisch heraus gekommenen A Jugend Spieler.“

Zwischen Zufriedenheit und Selbstkritik

Trotz der guten Lage verliert Wiume den kritischen Blick nicht. „Ich denke wir können uns im Großen und Ganzen zufrieden stellen, wir haben in einigen Spielen wichtige Punkte liegen lassen“, sagt er. Gerade diese Mischung aus Selbstzufriedenheit und Anspruch beschreibt die Saison des SV Westerheim treffend. „Haben unseren Zug aber wieder rechtzeitig zurück auf die Schienen gebracht und uns Schlussendlich in eine sehr gute Ausgangslage positioniert“, betont er. Gleichzeitig warnt er vor verfrühten Träumereien: „Die Saison ist noch lange daher ist noch kein großer Gedanke an den Aufstieg. Haben natürlich jetzt aber den vollen Fokus die Spiele weiterhin so konsequent durchzuziehen.“

Ausgeglichene Liga, jedes Spiel ein Spitzenspiel

Wenn Wiume auf die Bezirksliga Donau/Iller blickt, ist Respekt für die Konkurrenz deutlich spürbar. „Konkurrenztechnisch haben wir eine sehr gute ausgeglichene Liga wie man auch an der Tabelle sieht, daher ist jedes Spiel ein Spitzenspiel“, sagt er. Kein Gegner wird unterschätzt, kein Spiel als Pflichtaufgabe gesehen – die Spannung des Wettbewerbs gehört für ihn ganz selbstverständlich dazu.

Fitness als Schlüssel nach Verletzungsjahren

Sein persönlicher Weg zurück auf den Platz war kein leichter. „Ich denke die Fitness ist auch wenn es sehr klischeehaft klingt das A und O“, sagt Wiume – ein Satz, der vor dem Hintergrund seiner jüngeren Vergangenheit besondere Schwere bekommt. „Ich habe die letzten zwei Jahre mit schweren Verletzungen zu kämpfen gehabt und bin nun wieder voll im Saft“, berichtet er. Grundlage dafür ist die tägliche Arbeit im Training: „Zu dem kommt die sehr gute Trainingsbeteiligung, welche natürlich den Konkurrenzkampf antreibt und man sich jede Woche aufs Neue beweisen muss.“

Mit Freunden Titel gewinnen und Erfolge feiern

Inhaltlich wie emotional dreht sich bei Wiume vieles um das Kollektiv. „In meiner Karriere steht schon seit klein auf der Team Erfolg an erster Stelle“, sagt er. Dass er beim SV Westerheim mit langjährigen Weggefährten auf dem Platz stehen kann, ist für ihn von besonderem Wert: „Dass dies von Beginn an mit den Freunden um mich herum funktioniert ist natürlich umso schöner.“ Daraus leitet sich auch der Blick nach vorn ab: „Somit steht auch weiterhin der Fokus mit der Mannschaft, Titel zu gewinnen und Erfolge zu feiern.“

Zentrale Rolle: Tore, Vorlagen und der „Assist für den Assist“

Als zentraler Mittelfeldspieler denkt Wiume das Spiel von der Schaltstelle aus – und verbindet Eigenanspruch mit Mannschaftsdienst. „Persönlich setze ich mir natürlich auch Ziele für eine erfolgreiche Saison“, sagt er. Seine Position definiert er klar: „Wie es für einen zentralen Mittelfeldspieler so gehört, sind sowohl Tore als auch Vorlagen eine große Relevanz.“ Doch er geht über das hinaus, was in Statistiken sichtbar ist: „Wobei ich aber auch gerne den Assist für den Assist gebe, wird zwar Statistisch nicht vermerkt aber trotzdem von großer Relevanz für den Erfolg vom Team. Ansonsten Versuch ich mich stets weiterzuentwickeln und Leistungen auszubauen wo noch Verbesserungspotential besteht“, beschreibt er seinen Anspruch an sich selbst.

Vom Vater geprägt – auf und neben dem Platz

Dass Wiume das Spiel so reflektiert betrachtet, führt er vor allem auf einen Menschen zurück. „Persönlich geprägt hat mich am meisten mein Vater, er selber hat auch die B Lizenz und hat Jahrelang Aktive Mannschaft Trainiert“, sagt er. Die gemeinsame Arbeit begann früh und ging weit über das übliche Vereinstraining hinaus: „Er hat schon von Klein auf viel abseits von den normalen Trainingseinheiten mit mir zusätzlich trainiert und mir viel beigebracht, egal ob technisch oder taktisch.“

Pogba und De Bruyne als Vorbilder im Spielverständnis

Wenn Wiume über große Profis spricht, wird deutlich, wie sehr ihn das Positionsspiel und die Spielintelligenz faszinieren. „Wenn ich Vorbilder von den Profis nehmen müsste, würde mir ein Pogba oder Kevin de Bruyne in Sinn kommen“, sagt er. Was ihn besonders beeindruckt: „Ich mag die Art wie sie Spiele sehen, Räume erkennen wo nur wenige sehen und trotz dessen immer einen gewissen Drang zum Tore erzielen haben.“