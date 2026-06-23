Zwei Jahre harte Arbeit werden mit dem Aufstieg belohnt

Der FC Männedorf 2 hat sich mit einer beeindruckenden Saison den Meistertitel in der 4. Liga gesichert und den verdienten Aufstieg in die 3. Liga geschafft. Bereits im vorletzten Saisonspiel auf dem Sportplatz Widenbad machte die Mannschaft mit einem deutlichen 8:1-Heimsieg gegen den SC Zollikon 2 alles klar und durfte den lang ersehnten Aufstieg feiern.

Besonders bemerkenswert war die Reaktion auf die schwierigste Phase der Saison. Nach zwei Unentschieden gegen den FC Meilen und den FC Egg sowie einer Niederlage gegen den FC Uster geriet der Aufstiegskampf nochmals in Bewegung. Die Mannschaft antwortete jedoch eindrucksvoll. Mit einem überzeugenden 3:1-Auswärtssieg beim bis dahin in der Rückrunde ungeschlagenen FC Greifensee setzte der FC Männedorf 2 ein starkes Zeichen. Daniel Di Bella übernahm dabei mit einem Hattrick die Hauptrolle und ebnete den Weg zum ersten Matchball der Saison.

Die Grundlage für diesen Erfolg wurde über die gesamte Saison hinweg gelegt. Nach einer starken Hinrunde mit acht Siegen, einem Unentschieden und lediglich einer Niederlage, ausgerechnet im Derby gegen den FC Meilen, etablierte sich das Team früh in der Spitzengruppe. Auch in der Rückrunde präsentierte sich die Mannschaft konstant und sammelte mit sieben Siegen, zwei Unentschieden und nur einer Niederlage weiterhin zuverlässig Punkte.

Eine Woche später liess die Mannschaft vor heimischem Publikum nichts mehr anbrennen. Mit einer dominanten Vorstellung gegen den SC Zollikon 2 sicherte sie sich nicht nur den Meistertitel, sondern auch den direkten Aufstieg in die 3. Liga.

Offensiv gehörte der FC Männedorf 2 während der gesamten Saison zu den stärksten Teams der Liga. Mit 81 erzielten Toren stellte die Mannschaft die zweitbeste Offensive der Meisterschaft. Einen grossen Anteil daran hatten die langjährigen ehemaligen Spieler der ersten Mannschaft, Nico Bochicchio mit 18 Treffern und Daniel Di Bella mit herausragenden 33 Toren. Gemeinsam erzielten sie 51 der insgesamt 81 Saisontore.

Auch defensiv überzeugte das Team über die ganze Saison hinaus. Mit 31 Gegentore stellte man die zweit beste Defensive nach Racing Club ZH, die nur 25 Gegentore erhielten.

Neben den individuellen Leistungen war vor allem die Geschlossenheit des Teams entscheidend für den Erfolg. Viele Spieler standen Woche für Woche über die gesamte Spielzeit auf dem Platz und investierten alles für die gemeinsamen Ziele. Der starke Zusammenhalt, der grosse Kampfgeist und die vorhandene Qualität innerhalb der Mannschaft waren die Grundpfeiler dieser Meistersaison. Ein wesentlicher Faktor war dabei auch, dass ein Großteil der Mannschaft bereits in der Vergangenheit gemeinsam Erfolge für die erste Mannschaft des FC Männedorf feiern konnte.

Ein großer Anteil am Aufstieg gebührt zudem dem Trainerduo Mirco Bochicchio und Mark Meier. Beide sind seit vielen Jahren eng mit dem Verein verbunden und brachten ihre Erfahrung aus zahlreichen Einsätzen für den FC Männedorf und dessen erste Mannschaft erfolgreich in die Entwicklung des Teams ein.

Der FC Männedorf 2 bedankt sich somit herzlich bei allen Fans, Familienangehörigen und Unterstützern, die die Mannschaft während der gesamten Saison begleitet haben. Gemeinsam konnte wieder ein besonderes Kapitel Vereinsgeschichte geschrieben werden. Mit dem Meistertitel und dem Aufstieg in die 3. Liga wird diese Saison noch lange in Erinnerung bleiben.