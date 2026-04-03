Zwei interessante Neuzugänge für Inter Amberg

Sportlicher Leiter Nikolei Dürbeck (Mitte) stellt die Neuzugänge Max Völlger (links) und Timon Rubenbauer vor. – Foto: SV Inter Bergsteig

Aus der Kreisliga-Mannschaft der Panduren, die als souveräner Tabellenführer ans Tor zur Bezirksliga klopft, wechselt Timo Rubenbauer zum Inter. Dort wird er bald auf seinen Bruder Bastian treffen. Der 24-jährige Angreifer machte in den letzten Spielzeiten stets mit einer guten Torquote auf sich aufmerksam, steht in der laufenden Runde auch schon wieder bei elf Saisontoren. Weite Teile seiner Jugendausbildung durchlief Rubenbauer ebenfalls beim SV Raigering. „Der Torjäger hat in den letzten Jahren seine Treffsicherheit eindrucksvoll unter Beweis stellen können. Mit Timo bekommen wir einen absoluten Wunschspieler und eine Riesenverstärkung“, jubelt Nikolei Dürbeck, sportlicher Leiter des SV Inter Bergsteig Amberg.



Außerdem konnte sich der Bezirksligist die Dienste einen spannendes Abwehrtalents sichern. Mit Max Völlger hat der Kapitän der Raigeringer Landesliga-U19 sein Ja-Wort gegeben. Seine ersten Gehversuche im Herrenbereich wird der 19-jährige Innenverteidiger bald beim SVIB unternehmen. „Max ist ein Innenverteidiger mit enormen Potenzial und einer super Ausbildung. Auch er wird uns auf Anhieb verstärken“, ist Dürbeck überzeugt. Der Funktionär erklärt abschließend: „Sowohl Timo als auch Max hatten wir schon länger auf dem Zettel. Dementsprechend sind wir sehr froh, dass sich beide Spieler für uns entschieden haben.“ Im Ligabetrieb geht es für die Mannschaft von Trainer Markus Kipry Schlag auf Schlag. Keine 48 Stunden nach dem Triumph über die SG Chambtal steht das nächste Heimspiel an. Zu Gast am Ostersamstag ist die SpVgg Pfreimd.