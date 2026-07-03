Zwei Identifikationsfiguren bleiben Oltrogge und Duah verlängern bis 2028 von red · Heute, 09:50 Uhr · 0 Leser

Der TSV Havelse treibt seine Kaderplanung für die kommende Drittligasaison weiter konsequent voran. Mit Jannik Oltrogge und Torben Duah haben zwei erfahrene Spieler ihre Verträge bis 2028 verlängert. Beide zählen seit Jahren zu den prägenden Gesichtern des Vereins und sollen auch künftig auf und neben dem Platz eine wichtige Rolle einnehmen.

Jannik Oltrogge geht mit seiner Vertragsverlängerung in seine fünfte und sechste Saison beim TSV Havelse. Der Mittelfeldspieler war 2022 vom 1. FC Germania Egestorf/Langreder zum TSV gewechselt und absolvierte seitdem 90 Pflichtspiele. In der vergangenen Drittligasaison kam der 31-Jährige auf 21 Einsätze. Cheftrainer Samir Ferchichi bezeichnet Oltrogge als einen der Führungsspieler der Mannschaft. Der Mittelfeldspieler investiere in jeder Trainingseinheit alles für den Verein und habe sich zudem sportlich nochmals weiterentwickelt. „Jannik ist ein absoluter Führungsspieler, der in jeder Einheit alles für den Verein und die Mannschaft investiert. Deswegen war es uns sehr wichtig, hier auch über das Jahr hinaus weiterhin Kontinuität für den TSV zu sichern. Dazu hat er auf dem Platz in der vergangenen Saison nochmal einen guten Schritt in seiner spielerischen Entwicklung gemacht“, sagt Ferchichi auf der Vereinshomepage.

Auch Oltrogge selbst betont seine enge Verbundenheit mit dem Verein. Die Weiterentwicklung des TSV sei für ihn eine Herzensangelegenheit. Entscheidend werde es sein, die typischen Havelser Tugenden wie Mentalität, Einsatzbereitschaft und Geschlossenheit vom ersten Spieltag an auf den Platz zu bringen, um die Grundlage für eine erfolgreiche Saison zu schaffen. Duah bleibt dem TSV trotz Rückschlägen treu Auch Torben Duah setzt seinen Weg beim TSV Havelse fort. Der Offensivspieler verlängerte ebenfalls bis 2028 und geht damit in seine achte und neunte Saison im Herrenbereich. Bereits zuvor spielte er zwei Jahre in der Jugend des Vereins. Seit seinem Wechsel im Jahr 2015 absolvierte Duah 124 Pflichtspiele für den TSV.