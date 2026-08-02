Zwei Holzheimer Treffer in Schlussviertelstunde

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Holzheim versäumte es, bereits früh in Führung zu gegen und scheiterte in Angriffsbemühungen entweder an Wertingens Schlussmann Jerome Krüger oder in zu hektischen Abschlüssen.
So dauerte es bis zur 75. Minute, ehe Louis Dietrich zur Führung traf. Zehn Minuten später sorgte Lukas Seiring für den 2:0 Endstand gegen eine in diesem Testspiel gut mitspielende Zweitvertretung vom TSV Wertingen.