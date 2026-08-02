 2026-07-30T07:56:49.385Z

Spielbericht

Zwei Holzheimer Treffer in Schlussviertelstunde

von Benjamin Grimm · Heute, 08:41 Uhr · 0 Leser

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Testspiele
SV Holzheim
Wertingen II
Gestern, 17:00 Uhr
SV Holzheim/DLG
SV Holzheim/DLGSV Holzheim
TSV Wertingen
TSV WertingenWertingen II
2
0
Abpfiff

SV Holzheim-TSV Wertingen II 2:0 (0:0)

Holzheim versäumte es, bereits früh in Führung zu gegen und scheiterte in Angriffsbemühungen entweder an Wertingens Schlussmann Jerome Krüger oder in zu hektischen Abschlüssen.

So dauerte es bis zur 75. Minute, ehe Louis Dietrich zur Führung traf. Zehn Minuten später sorgte Lukas Seiring für den 2:0 Endstand gegen eine in diesem Testspiel gut mitspielende Zweitvertretung vom TSV Wertingen.