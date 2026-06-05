Zwei Hochzeiten und ein Festival: Die ganz spezielle Relegationssituation der SG Lechsee

Fußball; Saison 2025/26; Kreisklasse; Relegation, Hinspiel; Adrian Natzeder von Gastgeber SG Lechsee (in Blau) beim Torschuss gegen den FC Penzing am 3. Juni 2026 – Foto: Holger Wieland

Die SG Lechsee bestreitet am Samstag das zweite Relegationsspiel gegen den FC Penzing. Drumherum beschäftigen das Team aber noch ganz andere Dinge.

Irgendwie dumm gelaufen ist das Ganze schon. Als sich Simon Natzeder vor einem guten Dreivierteljahr Karten für „Rock im Park“ besorgte, dachte er sich nicht viel dabei. „Ich habe zwar gewusst, dass es sich um das Relegations-Wochenende handelt. Ich habe aber nicht damit gerechnet, dass wir noch ein Extra-Spiel bestreiten müssen“, gibt der Abteilungsleiter der SG Lechsee freimütig zu.

Wie alle Welt inzwischen weiß, ist es anders gekommen und für Natzeder, der bei der Spielgemeinschaft aus Prem und Lechbruck auch noch den Kasten hütet, knüppeldick. Denn diesen Samstag bestreitet seine Mannschaft um 14 Uhr das Rückspiel beim FC Penzing im Kampf um den Klassenerhalt in der Kreisklasse. Da ist ein stressiges Wochenende programmiert, wenn man weder auf das eine noch auf das andere verzichten mag.

Am Freitag begann das Festival in Nürnberg. Klar, dass Natzeder da schon dabei ist. Genauso selbstverständlich düst er am Samstag aus dem Frankenland nach Penzing, um 90, vielleicht auch 120 Minuten, womöglich mit anschließendem Elfmeterschießen, seiner Mannschaft den Rücken zu stärken. Und danach setzt er sich wieder in sein Auto, um in Nürnberg weiterzufeiern. That’s Rock’n‘Roll!

Es gibt Dinge im Leben eines Amateurfußballers, die mittlerweile einen wichtigeren Stellenwert einnehmen als das Gekicke, auch wenn es sich dabei um eine quasi existenzielle Partie handelt, in der über Klassenerhalt oder Abstieg entschieden wird. In Nürnberg spielt unter anderem Iron Maiden, und auch dem Konzert der in die Jahre gekommenen Hardrocker haftet etwas Schicksalhaftes an. „Wer weiß, wie lange die noch durchhalten?“ fragt sich Natzeder. Bestimmt nicht mehr so lange, wie am oberen Lauf des Lechs noch gekickt wird. Also ab in die Noris.

Der Torwächter ist jedoch nicht der einzige aus seinem Team, der sich nach dem Match in Penzing ziemlich rasch verdrücken wird, egal, wie auch immer es ausgeht. „Es wird sich relativ schnell auflösen“, prophezeit er. „Es spielen andere Dinge eine Rolle.“ An diesem Wochenende stehen im Lechtal außerdem zwei Hochzeiten an, zu denen auch die Kicker der Spielgemeinschaft eingeladen sind. Da gerät die Relegation mal schnell zur Nebensache. „Das ist gar nicht so schlecht, wenn man nicht zu sehr verkrampft“, findet Natzeder. Früher litten die Spieler schon Tage vor der Relegation unter Schlafstörungen und Übelkeit. Ganz zu schweigen während des Spiels. Das wird seiner Mannschaft diesmal vermutlich nicht passieren.

Es ließe sich natürlich einwenden, dass durch die unterschiedlichen Ablenkungen die Konzentration auf das wichtigste Spiel des Jahres empfindlich gestört ist. Nicht umsonst behauptet ja der Volksmund, dass es sich auf zwei Hochzeiten schlecht tanzen lässt und obendrein auf einem Festival noch dazu. Natzeder sieht das aber nicht so. „Wir sind voll da“, verspricht er, dass er und seine Mitstreiter alles geben werden, um nach dem 2:2-Unentschieden im Hinspiel ein weiteres Jahr in der Kreisklasse zu buchen.

Im Hinspiel zweimal Rückstand aufgeholt

Was ihn davon überzeugt, ist der starke Charakter seiner Elf, den sie bereits im Hinspiel unter Beweis stellte. Zweimal geriet Lechsee in Rückstand, zweimal holte es wieder auf. In Penzing werden sie den enormen Widerstandsgeist des Kreisklassisten registriert haben und wissen jetzt, dass die Koalition aus Prem und Lechbruck so schnell nicht aufgibt.

Herumgesprochen haben dürfte sich auch das Faible der Mannschaft für Standardsituationen. Beide Treffer resultierten aus einem Freistoß beziehungsweise aus einem Eckball. Solche Fähigkeiten machen einen Gegner unberechenbar und gefährlich. „Das schwebt über ihnen“, betont Natzeder, dass sich die Penzinger bis zum Abpfiff nie sicher sein können. Zumal da ein echter Rock’n‘Roller und eine Hochzeitsgesellschaft ihre Aufwartung machen.