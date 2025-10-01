Zwei Hochrhein-Derbys mit wegweisendem Charakter

Doppelderby in der Fußball-Landesliga: Der FV Lörrach-Brombach trifft auf den SV Weil, der FC Bad Bellingen auf den FC Wittlingen. Der Spieltag könnte den Teams aufzeigen, wohin die Reise vorerst führt.

Mit dem achten Spieltag setzen die überbezirklichen Fußballligen in Südbaden in dieser Woche den Haken hinter das erste Saisonviertel. Für ein Landesliga-Quartett haben dabei die bevorstehenden Derbys durchaus wegweisenden Charakter. An diesem Donnerstag empfängt der FV Lörrach-Brombach den SV Weil im Grütt (20 Uhr). Für die Gastgeber geht es darum, die Kurskorrektur nach dem Fehlstart fortzusetzen und nicht Gefahr zu laufen, vorerst in der unteren Tabellenhälfte festzuhängen. Die Weiler wiederum müssen belegen, dass sie konstant punkten und an der Spitzengruppe dranbleiben können.

Am Samstag trifft der FC Bad Bellingen auf den FC Wittlingen (15.30 Uhr). Der FCBB will seinen Negativtrend (drei Niederlagen in Folge) stoppen, die Wittlinger müssen für den anvisierten Klassenerhalt ihren Punkteschnitt (derzeit 0,57) erhöhen. Ebenfalls am Samstag im Einsatz sind der TuS Binzen bei Verbandsliga-Absteiger Freiburger FC (14.30 Uhr) und der FSV Rheinfelden, der zuhause auf Aufsteiger SV Waltershofen trifft (16.15 Uhr).