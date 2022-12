Mathias Roder (l.) und Nurullah Yasar verstärken den VfL Alfter. – Foto: OB, Petra Gau

Zwei Hochkaräter - VfL Alfter rüstet für die Rückrunde auf Landesliga, Staffel 1: Der VfL Alfter hat in Mathias Roder und Nurullah Yasar zwei hochkarätige Neuzugänge bekannt gegeben und sendet damit auch einen Fingerzeig an die Konkurrenz.

Es ist viel los beim VfL Alfter in den letzten Wochen. Nach dem Abstieg aus der Mittelrheinliga spielte der VfL eine passable Saison und hatte nach zwölf Spieltagen 20 Punkt gesammelt. Vieles lief unter Trainer Jürgen Hülder nicht so, wie es sich die Verantwortlichen vorgestellt hatten. Früh in der Saison gab es die einvernehmliche Trennung. Dafür übernahm ein am Mittelrhein bekanntes Gesicht: Bünyamin Kilic, kurz zuvor beim Siegburger SV entlassen, trainiert seit November den Landesligisten.

Wiedersehen mit Trainer Kilic Trainer Kilic kann bald wieder auf einen alten Bekannten zurückgreifen: Mathias Roder verstärkt Alfter ab der Rückrunde. Roder war zuletzt Kapitän beim Siegburger SV, löste seinen Vertrag aber Mitte September auf. Teammanager Mehmet Dogan nutzte die Chance den erfahrenen Defensivmann in die Landesliga zu lotsen. "Mit Mathias bekommen wir einen erfahrenen und gestandenen Spieler, der als Mentalitätsspieler voran geht. Wir versprechen uns Einiges von ihm und freuen uns, dass er uns ab der Rückrunde verstärken wird", sagt Dogan. Der 28-Jährige spielte seit 2015 in der Mittelrheinliga und kommt für den FC Hennef und den Siegburger SV auf insgesamt 142 Oberliga-Einsätze. "Er hat seine Qualitäten in der Mittelrheinliga über mehrere Jahre hinweg bereits bewiesen und wird dies auch in der Landesliga tun", versichert Dogan. >>> Mathias Roder bei FuPa Profi-Erfahrung in der Türkei Auch in der Offensive legt der VfL nach: Nurullah Yasar kommt vom türkischen Drittligisten Darica Genclerbirligi zum Bonner Landesligisten. Der 23-Jährige aus der Jugend des FC Rheinsüd Köln hat wie Roder schon Erfahrung im Verbands-Oberhaus gesammelt. In der Hinrunde stand Yasar zwölf Mal für die Spvg Wesseling-Urfeld auf dem Platz und kam auf immerhin zwei Tore und fünf Assists.