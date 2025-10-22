Zwei herbe Schläge für den TSV Bogen

Der bayernligaerprobte Offensiv-Allrounder Jonas Gmeinwieser verletzte sich beim 0:0-Auswärtsremis in Burglengenfeld in der ersten Hälfte am rechten Knie. "Bereits bei einem Zweikampf zuvor habe ich gemerkt, dass es mich etwas erwischt hat. Wenig später ist mir bei einem Laufduell das Knie komplett nach außen weggeknickt und ich habe zwei dumpfe Schnalzgeräusche wahrgenommen. Ich hatte sofort riesige Schmerzen und wurde mit dem Sanka ins Krankenhaus gebracht. Eine endgültige Diagnose steht noch aus, da ich erst am Freitag einen MRT-Termin habe. Das Knie ist immer noch stark angeschwollen und ich gehe davon aus, dass es weiter fehlen wird", berichtet der ehemalige Kicker der DJK Vilzing und der SpVgg Hankofen-Hailing, der verständlicherweise ziemlich geknickt ist: "Ich war in der Vorrunde leider krankheitsbedingt ein paar Wochen raus und bin jetzt erst wieder richtig in Form gekommen. Als Mannschaft sind wir wieder in einer sehr guten Verfassung und dann passiert sowas. Extrem bitter und enttäuschend."







Schon bei der Partie in Burglengenfeld fehlte der zuletzt überzeugende Routinier Michael Faber, der sich mit Knieproblem herumplagt. "Ich habe mir den Meniskus eingerissen und werde im Winter um eine Operation nicht herumkommen. Wenn es irgendwie geht, möchte ich aber der Mannschaft unbedingt noch helfen und auf die Zähne beißen. Allerdings habe ich aktuell relativ viel Flüssigkeit im Knie und deshalb starke Schmerzen. Daher bin ich momentan eher skeptisch und befürchte, dass das Fußballjahr 2025 für mich gelaufen ist. Sollte es irgendwie gehen, werde ich aber alles versuchen, um noch spielen zu können", informiert der Standardspezialist.







Für den TSV Bogen gibt es aber zumindest auch eine erfreuliche Nachricht. Mittelfeld-Stratege Michael Kraskov, der nach seinem Platzverweis in Bad Abbach für fünf Matches aus dem Verkehr gezogen wurde, ist im Heimspiel gegen den TB 03 Roding letztmals gesperrt und darf dann wieder ins Geschehen eingreifen.