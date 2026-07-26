Zwei heftig diskutierte Entscheidungen

In Merchweiler durfte über den ersten Saisonsieg gejubelt werden – Foto: Sport News Südwest

Merchweilers Sportlicher Leiter Peter Hornung ist für seine fairen Spielberichte bekannt. Und nicht anders war es auch am Sonntag, als seine Manmnschaft dank eines 1:0-Last-Minute-Heimerfolges gegen den SC Reisbach optimal in die neue Spielzeit hineinstartete. Hornung gab nach dem Schlusspfiff zu, dass die Gäste lange Zeit die bessere Mannschaft gewesen waren. Es gab dabei für den SC Reisbach auch zwei Großchancen: Zunächst zielte Jan Demmerle aus 15 Metern etwas zu hoch (zehnte Minute), ehe Kevin Saks der Ball über den Spann rutschte (15.). Die gastgebenden Preußen zeigten in der ersten Halbzeit keine gute Leistung und durften mit dem 0:0 zur Pause zufrieden sein. Erst nach gut einer Stunde fanden die Hausherren dann besser in die Partie hinein. Die Reisbacher blieben jedoch im Anschluss an schnell vorgetragene Konter stets brandgefährlich. In der Schlussphase der Begegnung überschlugen sich dann die Ereignisse. Aus Sicht von Hornung hätte der SVM in der 80. Minute einen klaren Handelfmeter bekommen müssen, doch der Pfiff des Schiedsrichters blieb aus. Dieser sollte dann aber in der vierten Minute der Nachspielzeit doch noch auf den ominösen Punkt zeigen - und zwar im Anschluss an ein Duell zwischen Gästeschlussmann Benedikt Philippi sowie Merchweilers Brody Wilson. "Das war diskutabel, denn ich bin der Meinung, dass er zunächst den Ball gespielt hat. Und dann trifft er erst den Spieler: Wie gesagt: Es war schon ein Kontakt da. Die Reisbacher waren dann auch völlig aus dem Häuschen und haben sich betrogen gefühlt. Aber so ist es im Fußball. Es gleicht sich alles wieder einmal im Laufe einer Saison aus. Marco Dahler hat den Strafstoß souverän verwandelt", erzählt Hornung. Man nehme diesen glücklichen und dreckigen Sieg gerne mit und könne nicht immer Galafußball spielen.