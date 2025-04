Zwei Hattricks in Neun-Tore-Partie – Ellershausen siegt gegen Sparta

Von Beginn an entwickelte sich eine intensive Begegnung, in der die Gäste früh durch Milo Apel (14.) in Führung gingen. Sparta Göttingen fand jedoch schnell eine Antwort: Erdem Kazan glich in der 20. Minute aus. Doch die Gäste blieben gefährlich und gingen durch Marcel Avon (27.) erneut in Führung. "Wir haben in der ersten Halbzeit ein super Spiel gemacht und verdient 2:1 geführt", analysiert Gästetrainer Ercan Beyazit.

Nach der Pause übernahm Sparta zunächst die Kontrolle: "Nach der Halbzeit hat Sparta sehr viel Druck aufgebaut." Doch diese Überlegenheit konnten sie nicht in Tore umwandeln, sondern im Gegenteil. "In deren Druckphase haben wir einen super Konter gefahren zum 3:1", so Beyazit

Nico Apel baute die Führung mit zwei Treffern (55., 68.) auf 1:4 aus. Sparta schien geschlagen, doch die Mannschaft von Jan Lohmann zeigte Moral. Erson Saciri verkürzte in der 72. Minute auf 2:4, doch erneut Apel stellte nur zwei Minuten später den alten Abstand wieder her.

Die Schlussphase gehörte Sparta Göttingen: "Dann haben sie in den letzten 20 Minuten nochmal extrem Druck aufgebaut." Kazan traf zunächst aus dem Spiel heraus (78.) und verwandelte kurz vor Schluss einen Elfmeter (85.) und machte damit seinen dritten Treffer des Tages, doch die Aufholjagd kam letztlich zu spät.

Während Sparta Göttingen die Niederlage verkraften muss, kann sich Groß Ellershausen-Hetjershausen über drei wertvolle Punkte freuen. "Nochmal unnötig spannend gemacht, aber ich denke mal am Ende verdienter Sieg für uns, top Mannschaftsleistung", schließt Beyazit ab. Die beiden Teams sind nun punktgleich, in der Tabelle bleibt das Rennen um die Platzierungen weiter spannend.