Zwei Hattricks in Folge: Tiefenbacher zieht an allen vorbei

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der A-Klasse Donau/Isar in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Noah Tiefenbacher befindet sich im Flow! In jedem seiner letzten 10 Einsätze in der A-Klasse erzielte Tiefenbacher mindestens einen Treffer. Zuletzt konnte der Angreifer des VfB Hallbergmoos sogar zwei Hattricks in Folge erzielen. Mit 21 Saisontoren grüßt er vom Platz an der Sonne.
Verfolger Nummer eins ist Florian Berthold. Für den VfB Friedirchshofen kommt er in der A-Klasse Donau/Isar 5 auf 18 Saisontore. Nur drei Treffer hinter Tiefenbacher ist für Berthold also noch alles drinnen im Kampf um die 15 Kästen Erdinger.
Auf Platz drei Folgen aktuell gleich vier Spieler. Henry Gabriel (ST Kraiberg), Andril Sapunov (DJK Ingolstadt), Sebastian Rauch (SV Irsching-Knodorf) und Philipp Schöps (SC Massenhausen) erzielten alle 17 Saisontore.
1. Noah Tiefenbacher, VfB Hallbergmoos-Goldach II, A-Klasse Donau/Isar 5: 21 Tore
2. Florian Berthold, VfB Friedrichshofen, A-Klasse Donau/Isar 2: 18 Tore
3. Henry Gabriel, ST Kraiberg, A-Klasse Donau/Isar 2: 17 Tore
3. Andril Sapunov, DJK Ingolstadt, A-Klasse Donau/Isar 2: 17 Tore
3. Sebastian Rauch, SV Irsching-Knodorf, A-Klasse Donau/Isar 3: 17 Tore
3. Philipp Schöps, SC Massenhausen, A-Klasse Donau/Isar 5: 17 Tore
6. Phillip Sepp, TSV Mailing-Feldkirchen, A-Klasse Donau/Isar 3: 16 Tore
7. Manuel Bednarik, TSV Reichertshausen, A-Klasse Donau/Isar 4: 15 Tore
7. Adrian Bojaj, FC Hepberg, A-Klasse Donau/Isar 1: 15 Tore
7. Yannic Dennerlein, SC Irgergtsheim, A-Klasse Donau/Isar 2: 15 Tore
10. Markus Hundsdorfer, SG Gelbelsee/Beilngries, A-Klasse Donau/Isar: 14 Tore und zwei weitere mit 14 Toren.
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
