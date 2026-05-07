Zwei Hattricks in Folge: Namutebi zieht mit Kilbey gleich

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Bayernliga in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Das Rennen um die 15 Kästen Erdinger spitzt sich in der Bayernliga weiter zu. An der Spitze steht weiterhin Kiara Kilbey. Die Torjägerin des 1. FFC Hof steht bei 15 Saisontoren. Eine Verfolgerin zog zuletzt mit Kilbey gleich.
Shatra Namutebi zeigte überragende Leistungen: Zuletzt erzielte sie zwei Hattricks hintereinander und zog so mit der Führenden gleich. Auch Namutebi kommt auf 15 Tore in der laufenden Spielzeit. Setzt sie die Aufholjagd in den kommenden Wochen fort?
Es folgen zwei Spielerinnen mit 14 Saisontreffern. Lena Grabmeier (TuS Bad Aibling) und Franziska Schwaiberger (FC Ruderting) sind nah am Führungs-Duo dran. Das Rennen um die Torjägerkrone der Bayernliga der Frauen ist weiter völlig offen.
1. Kiara Kilbey, 1.FFC Hof: 15 Tore
1. Shatra Namutebi, FC Ingolstadt 04 II, 15 Tore
3. Lena Grabmeier, TUS Bad Aibling: 14 Tore
3. Franziska Schwaiberger, FC Ruderting: 14 Tore
5. Isabell Kastner, 1. FFC Hof: 10 Tore
5. Emilie Fähnrich, FC Ingolstadt 04 II: 10 Tore
7. Susanne Stich, TSV Theuern: 9 Tore
7. Merve Kantar, FC Stern München I: 9 Tore
7. Anja Suttner, SC Regensburg: 9 Tore
10. Tabea Fisch, FC Ruderting: 8 Tore
und zwei weitere Spielerinnen mit acht Toren.
Ein Verein möchte auf eigenen Wunsch nicht genannt werden. Zur kompletten Torjägerliste der Frauen Bayernliga.
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
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