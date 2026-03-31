Zwei Hattricks in einem Spiel! FuPa-Spieler der Woche Niclas Weddemar

Das Team von Trainer Matthias Kreutzer und Co-Trainer Christian Schneider lenkte die Partie am vergangenen Freitag dabei ab der ersten Minute. Weddemar erzielte mit seinen Treffern in der 2., 12. und 14. Minute zunächst einen lupenreinen Hattrick und brachte sein Team schon vor der Pause auf die Siegerstraße.

Die Wahl zum FuPa-Spieler der Woche in Brandenburg war nach dieser Leistung die logische Konsequenz. „Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber es freut mich natürlich“, kommentiert der Ausgezeichnete.

Nach dem 4:0 durch Rick Drews (16. Minute) legte Weddemar in der zweiten Halbzeit nach und traf in der 52., 67. und 89. Minute erneut dreifach; womit ihm quasi ein zweiter Hattrick in einem Spiel gelang.

Effizienz und Teamgeist

Seine Vorliebe für die Position auf dem Platz formuliert der Torschütze unmissverständlich: „Am liebsten im Sturm.“ Wie der Angreifer seine Tore erzielt, ist ihm dabei zweitrangig. „Ich habe da keine große Vorliebe, Hauptsache, der Ball zappelt im Netz“, erklärt er.

Den Erfolg gegen die Gäste macht er jedoch nicht nur an seiner eigenen Chancenverwertung fest, sondern lobt die gesamte Mannschaftsleistung. „Ich konnte die Chancen, die ich hatte, ganz gut nutzen. Und als Team hatten wir Spaß auf dem Platz, dann läuft’s meistens von allein“, resümiert Weddemar die Partie.

Tiefe Wurzeln im Verein

Dass Weddemar diese Erfolge im Trikot der Frankfurter feiert, ist kein Zufall. Seit mehr als zehn Jahren hält er dem Verein die Treue. „Ich bin schon von klein auf im Verein“, erklärt der Stürmer. „Mein Papa hat hier früher gespielt und war auch mein Trainer, so habe ich beim 1. FC Frankfurt angefangen.“

Diese familiäre Prägung hat eine starke Bindung geschaffen: „Über die Jahre habe ich hier viele Freunde gefunden und echt viele schöne Momente erlebt. Deswegen bedeutet mir der Verein viel.“ Auch wenn er keinen internationalen Lieblingsspieler hat, schätzt er die Qualität in den eigenen Reihen. Auf die Frage nach einem Vorbild im Team nennt er Marcel Georgi: „Für mich einer der besten, mit denen ich zusammengespielt habe.“

Kein verbissener Aufstiegskampf

In der Landesklasse Ost geht es nun langsam in die entscheidende Phase. Die Frankfurter stehen aktuell auf einem starken zweiten Tabellenplatz. Trotz der guten Ausgangslage bleibt das Team gelassen. „Ein konkretes Ziel haben wir uns gar nicht gesetzt“, ordnet der Torjäger die Situation ein. „Klar wollen wir so viele Spiele wie möglich gewinnen und dabei unseren Spaß haben.“

Fokus auf die berufliche Laufbahn

Neben dem Fußball, der bereits Einsätze für die erste Mannschaft in der Brandenburgliga mit sich brachte, gilt für Weddemar seine Karriere abseits des Platzes. „Ich arbeite in Frankfurt als Mechatroniker“, berichtet er. Seine freie Zeit verbringt er als Ausgleich zum Sport am liebsten im privaten Kreis: „Ich verbringe gerne Zeit mit Freunden und Familie.“

Für die Zukunft setzt er besonnene Prioritäten. Ein baldiger Angriff auf einen festen Platz in der ersten Mannschaft steht vorerst hinten an: „Ich möchte mich zunächst beruflich weiterentwickeln. Wenn ich das geschafft habe, werde ich sehen, was sportlich noch möglich ist.“