Zwei Hattricks beim 9:0-Sieg: Alisia Neff ist Spielerin der Woche

FuPa: Beim 9:0-Kantersieg gegen TSG Bad Wurzach hast du zwei lupenreine Hattricks erzielt: Wie waren deine Emotionen nach Abpfiff und wie habt ihr als Mannschaft gefeiert?

Alisia Neff: Nach Abpfiff fiel mir ein Stein vom Herzen und meine Emotionen waren Freude pur, da wir als Mannschaft gezeigt haben, was wir fußballerisch drauf haben. Der Sieg wurde mit einer kleinen Kabinenparty nach dem Spiel gefeiert.

FuPa: In der Liga hattet ihr durchaus eine schwierige Saison: Wie gut tut so ein Sieg kurz vor Saisonende und was könnt ihr daraus für die nächste Spielzeit mitnehmen?

Alisia Neff: Der Sieg tat auf jeden Fall sehr gut. Man muss auch erwähnen, dass unsere Damenmannschaft erst die zweite Saison dabei ist und wir aus jedem Spiel - egal ob Sieg oder Niederlage - etwas mitnehmen. Ich glaube der Ehrgeiz und die Spielfreude ist im gesamten Team gestiegen, weshalb wir natürlich am Sieg vom vergangenen Sonntag anknüpfen und weitere 3 Punkte mit nach Hause nehmen wollen.

FuPa: Was sind deine persönlichen Stärken als Spielerin und wie kannst du deiner Mannschaft am besten auf und neben dem Platz helfen?

Alisia Neff: Ich glaube, dass ich oft Vorteile durch meine Schnelligkeit habe, welche ich gut nutzen kann, da mich meine Mitspielerinnen gut in Szene setzen. Auch mein persönlicher Ehrgeiz spielt dabei eine große Rolle. Ich versuche immer die Mädels zu motivieren - auf dem Platz und neben dem Platz. Ich habe für jede Spielerin ein offenes Ohr. Dennoch will ich sagen, dass wir als Mannschaft einfach einen tollen Teamgeist haben und uns immer gegenseitig motivieren und unterstützen.

FuPa: Neun Tore in zwei Spielen und in jedem Spiel seit Dezember getroffen: Inwiefern gibt es einen speziellen Grund, dass du gerade so ablieferst und nochmal qualitativ eine Schippe draufgepackt hast?

Alisia Neff: Wenn ich ehrlich bin, ich kann es selbst nicht sagen. Ich versuche eigentlich jedes Training so gut wie es geht wahrzunehmen und während den Spielen einen klaren Kopf zu bewahren. Ich beschäftige mich einfach gern mit dem Fußball und schaue viele Videos und Spiele dazu an.

FuPa: Wer sind deine fußballerischen Vorbilder und was möchtest du in deiner Karriere unbedingt mal erreichen?

Alisia Neff: Vorbilder direkt habe ich keine. Bei Musiala macht es Spaß zuzuschauen. Ein Traum von mir wäre es, mit den SVA-Damen Meister zu werden.