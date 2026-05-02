„Zwei gute Mannschaften“ im Duell der Entwicklung Hupe sieht SCSV „stark genug, um das Spiel auf unsere Seite zu ziehen“ von red · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Manni Hermes

Der SC Spelle-Venhaus gastiert am Sonntag beim SV Wilhelmshaven im Jadestadion. Während der Tabellenfünfte mit personellen Ausfällen anreist, hat sich der Gastgeber nach mehreren Trainerwechseln wieder in der oberen Tabellenhälfte stabilisiert.

Der SV Wilhelmshaven zählt trotz wechselhafter Saison weiterhin zu den sportlich ambitionierten Teams der Liga. Nach einem starken Start und anschließender Krise übernahm mit Luc Diamesso bereits der dritte Trainer der Spielzeit das Kommando. Der 51-Jährige führte den Klub zuletzt zurück in ruhigere Tabellenregionen. Spelles Trainer Henry Hupe ordnet den Gegner entsprechend ein: „Wir fahren zu einer der Top-Mannschaften der Oberliga.“ Auch wenn der SVW zwischenzeitlich in der Tabelle abrutschte, sieht Hupe eine Mannschaft, die sich wieder gefangen hat und nun stabil im oberen Mittelfeld steht.

Spelle mit Personalproblemen – Hupe setzt auf Breite des Kaders Beim SCSV verschärft sich die personelle Situation vor dem Auswärtsspiel deutlich. Neben dem Langzeitverletzten Elias Strotmann fallen Jan-Luca Ahillen (Knöchelprobleme), Luca Tersteeg sowie Torhüter Mattis Niemann aus. Auch Jan-Hubert Elpermann fehlt nach einer Zahnoperation, während Niklas Oswald trotz Trainingsrückkehr noch keine Option ist. Steffen Schepers steht ebenfalls weiterhin nicht zur Verfügung.