Zwei große Wünsche

So erteilten die Knopfstädter in den letzten beiden Jahren einem möglichen Aufstieg in die Thüringenliga vorzeitig eine Absage. Dennoch blickt Tim Rauch positiv auf die letzte Saison und optimistisch auf das kommende Jahr. Den drei Abgängen stehen vier Neuzugänge entgegen.

Mit Friedrich May (Fußballpause), Julian Lutz (SV 1879 Ehrenhain) und Paul Baumgärtel haben drei Spieler die Knopfstadt verlassen. Insbesondere die beiden Erstgenannten waren letzte Saison feste Größen in der Mannschaft des SVS. „Es ist schwer diese Eins-zu-Eins zu ersetzten: Aber wir haben auf diesen Positionen nominell nachgelegt“, sagt Tim Rauch zu den Abgängen. Paul Baumgärtel bleibt in Schmölln angemeldet, zieht aber beruflich bedingt um und steht so kaum noch zur Verfügung.

Mit Till Bachmann (SV SCHOTT Jena II), Lars Härtel (SV Spora), Justin Deutloff (ZFC Meuselwitz U23) und Florian Petrick (SV Löbichau) wurden zahlenmäßig die Abgänge kompensiert. Ob die vier Spieler auch qualitativ einschlagen, wird sich zeigen. Tim Rauch ist optimistisch: „Till Bachmann ist ein technisch versierter Spieler, der sich bei uns entwickeln kann. In den ersten Trainingseinheiten hat er einen sehr guten Eindruck hinterlassen und ist als Linksverteidiger vorgesehen. Auch Lars Härtel ist ein Linksbeiner und kann sowohl auf der Außenbahn, wie auch im Zentrum spielen. Ihn kennen wir noch aus Kreisoberliga-Zeiten von den Duellen gegen den FC bzw. RSV Altenburg. Wir wissen um seine Erfahrung und Fähigkeiten. Justin Deutloff kommt aus Meuselwitz zu uns zurück. Er soll über das Training und Spielpraxis in der zweiten Mannschaft langsam herangeführt werden, um sein Potential wieder voll abzurufen und für uns eine Alternative für den Sturm zu sein. Mit Florian Petrick holen wir einen jungen Spieler aus der Kreisliga, der sich bei uns entwickeln soll. Dies ist ein Modell, das wir in Schmölln in den letzten Jahren schon mit positiven Beispielen untermauert haben und auch der Weg, den wir in den kommenden Jahren in Verbund mit dem eigenen Nachwuchs gehen wollen“