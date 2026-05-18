Zwei große Gewinner im Abstiegskampf, Spitzenduo nicht zu stoppen

– Foto: Lena-Marie Köhler

Der SV Stahl Thale und der TuS Schwarz-Weiß Bismark sind im Kampf um den Klassenerhalt die beiden großen Gewinner des Spieltags. Der VfB Ottersleben zieht an der Spitze weiter einsam seine Kreise und der SSV 80 Gardelegen setzt seinen Lauf auch im wichtigen Duell um Platz zwei durch. Das war das Wochenende in der LOTTO-Landesliga Nord.

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Der SV Irxleben hat vor dem Gang zurück in die Landesklasse nochmal einen Punkt in der LOTTO-Landesliga Nord eingefahren. Mit dem 1:1-Unentschieden beim FSV Grün-Weiß Ilsenburg punktete das Schlusslicht zum ersten Mal seit November wieder und fuhr seinen elften Saisonzähler ein.

Im direkten Duell um den zweiten Tabellenplatz, der womöglich zur Teilnahme an einer Aufstiegsrelegation zur Verbandsliga berechtigt, hat der SSV 80 Gardelegen seine Rolle als erster Verfolger unterstrichen. Beim 2:0-Heimsieg über den SV 09 Staßfurt waren Xaver-Dan Haak und David Scheinert für die Hausherren erfolgreich.

Nach Führung durch Oskar Tyll hat der SV Arminia Magdeburg drei wichtige Zähler im Kampf um den Ligaverbleib verpasst. Marius Müller, Maximilian Rieger und Martin Muhl drehten die Partie zugunsten des Osterburger FC.

Der SV Stahl Thale ist einer der großen Gewinner des Spieltags. Mit dem 3:2-Heimerfolg über den FSV Saxonia Tangermünde blieb die Stahl-Elf zum fünften Mal in Folge unbesiegt und stockte ihr Punktekonto auf nun 29 Zähler auf. Doppelpacker Glebs Zavjalovs und Yuri dos Santos trafen für die Thalenser, die damit nun sechs Punkte vor der Abstiegszone stehen.

Zweiter großer Gewinner des Spieltags ist der TuS Schwarz-Weiß Bismark. Nach dem 4:0-Heimerfolg über den Oscherslebener SC haben die Bismarker ihren Vorsprung zur Abstiegszone ebenfalls auf sechs Punkte ausgebaut. Doppelpacker Timon Motejat, Lars Kujawski und Alexander Mayer erzielten die Treffer.

Der VfB Ottersleben hat seiner Erfolgsserie der Superlative das nächste Sternchen verpasst: Mit dem 7:1-Heimerfolg über den SV Preußen Schönhausen - angeführt von Dreierpacker Anton Fink und Doppelpacker Luca Steinert - knackte der Spitzenreiter der LOTTO-Landesliga Nord die 100-Tore-Marke. Mit einem Sieg am kommenden Spieltag könnte der Tabellenführer, wenn Verfolger Gardelegen verlieren sollte, schon vorzeitig den Titel perfekt machen.