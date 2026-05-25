Zwei Gesichter einer Partie: Späte Pointe verhindert Sudweyhe-Sieg FC Sulingen dreht Rückstand nicht mehr, rettet aber nach 0:2-Führung noch ein 3:3 von ck · Heute, 19:11 Uhr · 0 Leser

– Foto: Philipp Reichelt

Der FC Sulingen und der TuS Sudweyhe trennten sich in der Bezirksliga 1 Hannover mit 3:3 – ein Ergebnis, mit dem beide Teams am Ende leben konnten. Nach einer starken ersten Hälfte der Gastgeber und einer deutlichen Leistungssteigerung der Gäste nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine Partie mit mehreren Wendungen.

Sulingen erwischte den besseren Start. Bereits nach zehn Minuten brachte Rico Lüllmann die Hausherren in Führung, ehe Frithjof Lohmeier nach 32 Minuten auf 2:0 erhöhte. Nach Einschätzung von Jan Lehmkuhl hätte die Partie zu diesem Zeitpunkt sogar noch deutlicher zugunsten des FC Sulingen laufen können. „In der ersten Halbzeit war Sulingen die klar bessere Mannschaft“, sagte der Trainer des TuS Sudweyhe. Noch vor der Pause brachte Leon Behrami die Gäste zurück ins Spiel. Der Offensivspieler setzte sich durch das Mittelfeld durch und traf aus rund 25 Metern sehenswert zum 1:2-Anschluss (44.). Kurz nach Wiederbeginn gelang Maximilian Degenhardt per Strafstoß der Ausgleich (50.).

Sudweyhe war nun klar besser in der Partie und drehte das Spiel vollständig. Nach mehreren schnellen Stationen und Direktspiel schob Joshua Brandhoff in der 54. Minute zum 3:2 ein. „Das war richtig gut herausgespielt“, lobte Lehmkuhl den Treffer. Später Dämpfer für Sudweyhe Die Gäste hatten das Spiel nach dem Seitenwechsel im Griff, mussten zwischenzeitlich aber noch eine brenzlige Situation überstehen. Sulingen erhielt ebenfalls einen Strafstoß, den TuS-Keeper Lukas Wickbrand jedoch stark parierte und seine Mannschaft damit vor dem erneuten Rückstand bewahrte.