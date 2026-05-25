Zwei Gesichter einer Partie: Späte Pointe verhindert Sudweyhe-Sieg

Der FC Sulingen und der TuS Sudweyhe trennten sich in der Bezirksliga 1 Hannover mit 3:3 – ein Ergebnis, mit dem beide Teams am Ende leben konnten. Nach einer starken ersten Hälfte der Gastgeber und einer deutlichen Leistungssteigerung der Gäste nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine Partie mit mehreren Wendungen.
Sulingen erwischte den besseren Start. Bereits nach zehn Minuten brachte Rico Lüllmann die Hausherren in Führung, ehe Frithjof Lohmeier nach 32 Minuten auf 2:0 erhöhte. Nach Einschätzung von Jan Lehmkuhl hätte die Partie zu diesem Zeitpunkt sogar noch deutlicher zugunsten des FC Sulingen laufen können. „In der ersten Halbzeit war Sulingen die klar bessere Mannschaft“, sagte der Trainer des TuS Sudweyhe.
Noch vor der Pause brachte Leon Behrami die Gäste zurück ins Spiel. Der Offensivspieler setzte sich durch das Mittelfeld durch und traf aus rund 25 Metern sehenswert zum 1:2-Anschluss (44.). Kurz nach Wiederbeginn gelang Maximilian Degenhardt per Strafstoß der Ausgleich (50.).
Sudweyhe war nun klar besser in der Partie und drehte das Spiel vollständig. Nach mehreren schnellen Stationen und Direktspiel schob Joshua Brandhoff in der 54. Minute zum 3:2 ein. „Das war richtig gut herausgespielt“, lobte Lehmkuhl den Treffer.
Die Gäste hatten das Spiel nach dem Seitenwechsel im Griff, mussten zwischenzeitlich aber noch eine brenzlige Situation überstehen. Sulingen erhielt ebenfalls einen Strafstoß, den TuS-Keeper Lukas Wickbrand jedoch stark parierte und seine Mannschaft damit vor dem erneuten Rückstand bewahrte.
Mit zunehmender Spieldauer machte sich der personelle Aufwand bei den Gästen bemerkbar. „Mit unserem kleinen Kader und den Bedingungen war es bei den Temperaturen ein enormer Aufwand“, erklärte Lehmkuhl.
Bitter aus Sicht Sudweyhes: Der Ausgleich fiel unglücklich. In der 79. Minute unterlief Bastian Helms ein Eigentor zum 3:3-Endstand. „Bitterer kann es kaum laufen“, sagte Lehmkuhl, der dennoch ein sachliches Fazit zog: „Das 3:3 war unterm Strich absolut verdient.“
Für den TuS Sudweyhe, der als Tabellensechster bei 47 Punkten steht, bleibt damit ein Zähler – und das Gefühl, einem Auswärtssieg zwischenzeitlich sehr nahe gewesen zu sein.
FC Sulingen – TuS Sudweyhe 3:3
FC Sulingen: Daniel Poda, Bennet Könker, Dennis Könker, Lukas Lohmeyer, Luca Robin Rosenthal (46. Marlon Michael), Rico Lüllmann (86. Marvin Zawodny), Bennet Grunert, Maksim Ditmann (80. Josia Krüger), Maurice Krüger, Frithjof Lohmeier (58. Ricardo Scholtes), Christian Zerfowski - Trainer: Stefan Rosentahl
TuS Sudweyhe: Lukas Wickbrand, Maximilian Degenhardt, Bastian Helms, Jörn Kastens, Tom Köppener, Joshua Brandhoff, Mika Wrage, Leon Behrami, Niklas Behrens, Jonas Kehlenbeck, Miká Pieper (82. Mehmet Yesildag) - Trainer: Saimir Dikollari - Trainer: Jan Lehmkuhl
Schiedsrichter: Philipp Emde
Tore: 1:0 Rico Lüllmann (10.), 2:0 Frithjof Lohmeier (32.), 2:1 Leon Behrami (44.), 2:2 Maximilian Degenhardt (50.), 2:3 Joshua Brandhoff (54.), 3:3 Bastian Helms (79. Eigentor)