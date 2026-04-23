Zwei Gesichter, ein Punkt: Wesuwe dreht spät auf - Aschendorf hadert

Der FC Wesuwe verpasst die Tabellenspitze, weil Aschendorf zweimal aus dem Nichts trifft und am Ende doch noch zittern muss. Ein Spiel, das sich erst spät entscheidet, aber lange vorher erzählt wurde.

Es gibt Spiele, die fühlen sich nicht nach 2:2 an. Dieses hier gehört dazu. Zur Pause noch torlos, dann ein Auftakt nach Maß für den TuS Aschendorf: Maik Fuchs staubt kurz nach Wiederanpfiff zum 1:0 ab. Wenig später das 2:0 - ein Eigentor, das für Diskussionen sorgt. Der Ball soll zuvor im Aus gewesen sein, doch der Treffer zählt. „Fair ist anders!“, notiert Liveticker-Mann Dennis Koop trocken.

Aschendorf macht das, was sie vorher schon gemacht haben: tief stehen, auf Fehler lauern, lange Bälle. Und plötzlich führen sie mit zwei Toren.

Wesuwe rennt und wird belohnt

Wesuwe? Hatte längst seine Chancen. Kathmann per Kopf, Gröninger abgefälscht, Niehaus, Held, Schnieders, die Liste der vergebenen Möglichkeiten liest sich wie ein verpasster Nachmittag. Doch dann wird aus Frust Druck.

In der 74. Minute verkürzt Henk-Darwin Gröninger per Kopf nach Ecke, sein 15. Saisontor. Nur elf Minuten später tritt Henri Schnieders an. Freistoß, 25 Meter, oben links rein. 2:2. Ausgleich. Erlösung.

Dazwischen: Großchancen, ein Außenpfosten, ein Torwart, der mehrfach rettet, und ein Spiel, das plötzlich kippt.

Am Ende bleiben fünf Minuten Nachspielzeit und das Gefühl, dass hier mehr drin war. Für Wesuwe die verpasste Tabellenführung. Für Aschendorf ein Punkt mit Beigeschmack.

Und für alle, die dabei waren oder bei Dennis Koop im Liveticker mitgefiebert haben g ein Abend, der sich irgendwo zwischen „aus dem Nichts“ und „eigentlich klar“ einsortieren lässt.