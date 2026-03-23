Zwei Gesichter, ein Derby: Fresenburg rettet sich spät ins 2:2 von P. M. · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Lathen II führt lange souverän, lässt Chancen liegen und wird in der Nachspielzeit kalt erwischt. Fresenburg zeigt Moral und macht aus einem 0:2 noch ein 2:2. Ein Gemeinde-Derby, das seinem Namen gerecht wird.

Lathen effizient und lange auf Kurs Die Gäste aus Lathen erwischten den besseren Start in dieses faire, aber intensive Gemeinde-Derby. Nach 22 Minuten nutzte Robert Wiegmann einen Fehler im Aufbauspiel der Gastgeber eiskalt aus und brachte seine Farben in Führung. Nur elf Minuten später legte Mattes Hagemann nach, erneut konsequent und abgeklärt.

Mit dem 0:2 im Rücken wirkte Lathen stabil, erspielte sich weitere Möglichkeiten und hatte die Partie im Griff. Fresenburg hielt dagegen, ließ aber zunächst die nötige Durchschlagskraft vermissen. Fresenburg kommt zurück und schlägt spät zu

Nach der Pause änderte sich das Bild. Fresenburg kam mit mehr Energie aus der Kabine, suchte häufiger den Abschluss und wurde belohnt: Eric Bernhard verkürzte in der 74. Minute auf 1:2 und brachte die Hoffnung zurück ins Spiel. In einer zunehmend hitzigen Schlussphase mit Chancen auf beiden Seiten schien Lathen den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen, bis tief in die Nachspielzeit. In der 90.+4 Minute war es schließlich Nicolas Möllenhoff, der zum 2:2 ausglich und das Derby endgültig auf den Kopf stellte. Liveticker mittendrin statt nur dabei Begleitet wurde das Spiel im FuPa-Liveticker von Robin Peters, der die intensiven 90 Minuten mit zahlreichen Szenen, Chancen und Wendungen festhielt - passend zu einem Derby, das bis zur letzten Aktion offen blieb.