Zwei Gesichter, drei Punkte

Starke erste Hälfte, nervöse Schlussphase: Der Tabellenzweite gewinnt 4:3, lässt aber Fragen offen.
Es war ein Spiel, das früh in eine Richtung zu kippen schien – und doch bis zum Schluss offen blieb. Beim 4:3-Erfolg des VfR Evesen beim SV Brigitta-Elwerath Steimbke offenbarte die Mannschaft große Unterschiede innerhalb der eigenen Leistung. Trainer Burak Buruk brachte es nach der Partie auf den Punkt: „Es kann nicht sein, dass wir zwei Gesichter zeigen.“ Phasenweise habe es sich angefühlt, „als würden zwei verschiedene Mannschaften auf dem Platz stehen“, so Buruk.
Dabei begann die Partie aus Sicht der Gäste nahezu ideal. Evesen dominierte das Spielgeschehen von Beginn an, kontrollierte Ball und Gegner. „Gefühlt war die erste Halbzeit eine der besten Leistungen seit langer Zeit – fußballerisch mit dem Ball und auch gegen den Ball“, sagte Buruk. Die Überlegenheit war deutlich: „Gefühlt hatten wir 80 Prozent Ballbesitz, es ging eigentlich nur in Richtung Steimbker Tor.“
Folgerichtig fielen die Tore. Lennard Heine traf nach Vorarbeit von Luca Sanapo zum 1:0 (23.), nur wenige Minuten später erhöhte Luca Sanapo selbst (28.). Weitere Chancen blieben zunächst ungenutzt: „Davor hatten wir schon zwei Eins-gegen-eins-Situationen, die wir nicht nutzen – das waren klare Chancen.“ Kurz vor der Pause stellte Lennard Heine per Foulelfmeter auf 3:0 (41.). „Wir hatten zudem noch einen Lattentreffer. Es ging gefühlt nur in eine Richtung.“
Auch nach dem Seitenwechsel schien Evesen zunächst alles im Griff zu haben – bis ein individueller Fehler die Partie kippte. „Philipp Spannuth verliert als letzter Mann den Ball, der Angreifer überlupft unseren Torwart – 3:1.“ In der Folge verlor Evesen an Stabilität. „Danach hat es gewackelt. Ich weiß nicht, was dann in den Köpfen los war.“
Steimbke kam zurück ins Spiel, nutzte einfache Mittel und verkürzte nach einer Ecke durch Luis Bernardo Oettingauf 2:3 (68.). „Danach wurden wir nervös, hatten keine Ballsicherheit mehr, keine Struktur wie in der ersten Halbzeit“, so Buruk.
Trotz der Unsicherheiten fand Evesen in der Schlussphase noch einmal die richtige Antwort. „Kurz vor Schluss machen wir dann nach einem Eckball das 4:2 durch Jiyan-Devtan Cetin.“ Die Partie schien entschieden.
Doch es wurde noch einmal hektisch. Nach einem langen Ball verkürzte Moritz Strutz in der Nachspielzeit auf 3:4 (90.+3). „Danach wurde es hektisch und nervös, Steimbke wirft alles nach vorne.“
Am Ende blieb es beim knappen Auswärtssieg – und bei gemischten Gefühlen. „Am Ende müssen wir sagen, dass wir glücklich sind, die drei Punkte mitzunehmen.“ In der Tabelle bleibt Evesen mit 59 Punkten erster Verfolger von Tabellenführer SC Twistringen.
Die Analyse fällt dennoch kritisch aus. „Wir müssen es schaffen, über 95 Minuten konstant zu spielen“, sagte Buruk. „Das darf uns nicht passieren.“
SV Brigitta-Elwerath Steimbke – VfR Evesen 3:4
SV Brigitta-Elwerath Steimbke: Kjell Obst, Leon Thies (58. Jarek Büchau) (94. Dennis Schierholz), Luis Bernardo Oetting, Lars Klose (84. Auron Osmani), Fynn Bahr, Simon Wilke, Yilmaz Hauran, Philip Deeke, Dennis Pissor, Mirko Theiss, Moritz Strutz - Trainer: Dennis Pissor
VfR Evesen: Joey Bolm, Gabriel Khalaf (82. Hassan Ghonaim), Nico Stolte (89. Abdülkadir Özden), Philipp Spannuth, Fin Alack, Emilio Enzi, Lennard Heine, Paskal Fichtner (72. Civan Ertem), Cedric Schröder (46. Jiyan-Devtan Cetin), Luca Sanapo, Shaalan Khairi (89. Ali Hussain Haji) - Co-Trainer: Yasin Korkmazyigit - Co-Trainer: Julian Lüders (geb. Knickmeier) - Trainer: Burak Buruk
Schiedsrichter: Jonas Wortmann
Tore: 0:1 Lennard Heine (23.), 0:2 Luca Sanapo (28.), 0:3 Lennard Heine (41. Foulelfmeter), 1:3 Simon Wilke (53.), 2:3 Luis Bernardo Oetting (68.), 2:4 Jiyan-Devtan Cetin (85.), 3:4 Moritz Strutz (90.+3)