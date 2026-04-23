Zwei Gesichter, drei Punkte Evesen dominiert lange – und gerät in Steimbke doch noch ins Wanken von red · Heute, 18:28 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Drenth

Starke erste Hälfte, nervöse Schlussphase: Der Tabellenzweite gewinnt 4:3, lässt aber Fragen offen.

Es war ein Spiel, das früh in eine Richtung zu kippen schien – und doch bis zum Schluss offen blieb. Beim 4:3-Erfolg des VfR Evesen beim SV Brigitta-Elwerath Steimbke offenbarte die Mannschaft große Unterschiede innerhalb der eigenen Leistung. Trainer Burak Buruk brachte es nach der Partie auf den Punkt: „Es kann nicht sein, dass wir zwei Gesichter zeigen.“ Phasenweise habe es sich angefühlt, „als würden zwei verschiedene Mannschaften auf dem Platz stehen“, so Buruk. Dabei begann die Partie aus Sicht der Gäste nahezu ideal. Evesen dominierte das Spielgeschehen von Beginn an, kontrollierte Ball und Gegner. „Gefühlt war die erste Halbzeit eine der besten Leistungen seit langer Zeit – fußballerisch mit dem Ball und auch gegen den Ball“, sagte Buruk. Die Überlegenheit war deutlich: „Gefühlt hatten wir 80 Prozent Ballbesitz, es ging eigentlich nur in Richtung Steimbker Tor.“

Folgerichtig fielen die Tore. Lennard Heine traf nach Vorarbeit von Luca Sanapo zum 1:0 (23.), nur wenige Minuten später erhöhte Luca Sanapo selbst (28.). Weitere Chancen blieben zunächst ungenutzt: „Davor hatten wir schon zwei Eins-gegen-eins-Situationen, die wir nicht nutzen – das waren klare Chancen.“ Kurz vor der Pause stellte Lennard Heine per Foulelfmeter auf 3:0 (41.). „Wir hatten zudem noch einen Lattentreffer. Es ging gefühlt nur in eine Richtung.“ Auch nach dem Seitenwechsel schien Evesen zunächst alles im Griff zu haben – bis ein individueller Fehler die Partie kippte. „Philipp Spannuth verliert als letzter Mann den Ball, der Angreifer überlupft unseren Torwart – 3:1.“ In der Folge verlor Evesen an Stabilität. „Danach hat es gewackelt. Ich weiß nicht, was dann in den Köpfen los war.“