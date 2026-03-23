„Zwei Geniestreiche“ bringen dem TuS Geretsried II den Sieg in Münsing

21.03.2026, SV Münsing - Tus Geretsried II, FLORIAN BUCHLOH, FABIO PECH, Foto: Hans Lippert – Foto: Hans Lippert

Münsing startete druckvoll in die Partie und hatte früh die erste gute Chance durch Hans Zachenbacher per Kopf nach einer Ecke. Geretsried hatte zunächst Probleme, flache Lösungen im Spielaufbau zu finden: „Münsing hat das sehr gut diszipliniert gemacht“, sagte Haustein zu den Gründen, warum sich sein Team zunächst schwer tat. Es entwickelte sich ein „Spiel auf zweite Bälle“, wie SVM-Coach Grelics es beschrieb, bei dem es meist schnell nach vorne ging.

Sowohl der SV Münsing , als auch der TuS Geretsried II zeigten sich direkt zum Auftakt wieder auf Betriebstemperatur. In einem spannenden Kreisliga-Duell hatte aber mal wieder der Ligaprimus aus Geretsried das bessere Ende für sich und triumphierte mit 2:1. „Am Ende gewinnt der Effektivere“, stellte SVM-Coach Martin Grelics fest. Gästetrainer Lukas Haustein sprach von „zwei Geniestreichen“, die letztlich den Unterschied auf der Anzeigetafel ausmachten.

TuS Geretsried zittert in der Schlussphase

Der TuS kam nach gut 25 Minuten durch einen Konter von Johannes Lex zur ersten großen Gelegenheit, sein Schuss von halbrechts wurde aber geblockt. Weitere Möglichkeiten durch Lex und Fabio Pech verbuchten die Gäste bis zur Pause; die größte Chance bot sich aber Münsings Lorenz Niggl, der alleine vor TuS-Keeper Lukas Günther aus 16 Metern zu zentral abschloss. „Schade, wenn du in Führung gehst, kann das auch andersrum laufen“, haderte Grelics mit der torlosen ersten Halbzeit.

Kurz nach der Pause schlug Günther einen langen Ball hinter die Münsinger Kette, der Ball rutschte durch und Niko Karpouzidis verwandelte mit einem Heber über Tobias Werner ins Münsinger Tor zur Führung. Gut zehn Minuten später eroberte Karpouzidis im Mittelfeld den Ball, nahm aus 40 Metern Maß und setzte den Ball erneut perfekt über Werner hinweg in die Maschen. Der SVM-Keeper verletzte sich später bei einem Zweikampf am Knie, was U19-Keeper Henri Werneburg unverhofft zum Kreisliga-Debüt verhalf – und der 18-Jährige hielt sein Team direkt nach seiner Einwechslung mit einer starken Parade im Spiel. „Wir müssen das Spiel eigentlich schon vorher killen“, ärgerte sich Haustein ein wenig, dass es zum Ende doch noch spannend wurde.

Denn ein Handelfmeter von Michael Geiger brachte den SVM zehn Minuten vor Schluss nochmal heran und sorgte für eine nervenaufreibende Schlussphase. Doch die Geretsrieder wehrten sich erfolgreich gegen die schwarz-gelbe Schlussoffensive. Ein „Riesenkompliment“, sprach Haustein seiner Elf dafür aus, aber auch Grelics hatte am Ende seiner Mannschaft „wenig vorzuwerfen.“