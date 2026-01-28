Zwei Generationen, ein Titel: Riederich-Hallenturnier mit eigener Note

– Foto: Veranstalter

Am Samstag, 31. Januar 2026, wird Riederich zum Schauplatz eines Hallenturniers, das sich bewusst von klassischen Formaten abhebt. Beim 17. Hallenturnier des TSV Riederich treten sechs Vereine jeweils mit einer Aktiven- und einer AH-Mannschaft an. Beide Teams eines Vereins sammeln Punkte für eine gemeinsame Gesamtwertung. Der Turnierbeginn ist um 10.30 Uhr angesetzt, das Finale folgt um 17 Uhr. Der Modus verbindet Generationen, sportlichen Ehrgeiz und Vereinsidentität zu einem langen, intensiven Fußballtag.

Ein Turnier mit klarer Idee Der besondere Reiz des Hallenturniers des TSV Riederich liegt im Modus. Anders als bei klassischen Hallenwettbewerben entscheidet nicht allein die Leistung einer Mannschaft über den Turniersieg. Jeder Verein geht mit zwei Teams an den Start, einer Aktiven- und einer AH-Mannschaft. Die Ergebnisse beider Teams fließen in eine gemeinsame Wertung ein. Damit wird das Turnier zu einer Gesamtprüfung für den Verein als Ganzes – sportlich, organisatorisch und mental.

Der Gastgeber als Mittelpunkt

Der TSV Riederich richtet das Turnier bereits zum 17. Mal aus und geht selbst mit zwei Mannschaften an den Start. Als Gastgeber steht der Verein besonders im Fokus, denn er verkörpert den Gedanken des Turniers: Zusammenhalt über Altersgrenzen hinweg. Die Halle wird an diesem Tag nicht nur Austragungsort, sondern Treffpunkt für Spieler, Verantwortliche und Zuschauer aus der Region.

Ein Teilnehmerfeld mit regionalem Gewicht

Neben dem TSV Riederich nehmen der TSV Grafenberg, der TSuGV Großbettlingen, der TSV Oferdingen, die SG Reutlingen und der TSV Eningen teil. Alle Vereine stellen jeweils eine Aktiven- und eine AH-Mannschaft. Diese Zusammensetzung sorgt für zahlreiche bekannte Duelle und Vergleichsmöglichkeiten, sowohl innerhalb der Altersklassen als auch übergreifend in der Gesamtwertung.

Der Gruppenmodus als Belastungstest

Zunächst spielen alle Vereine in einer gemeinsamen Gruppenphase. Jedes Spiel zählt doppelt, weil jeder Punkt sowohl für die Aktiven als auch für die AH Bedeutung hat. Der Modus verlangt Konstanz über mehrere Spiele hinweg. Ein Ausrutscher einer Mannschaft kann durch die andere ausgeglichen werden – oder den Verein insgesamt zurückwerfen. Diese Abhängigkeit verleiht jedem Spiel zusätzliche Brisanz.

Der Turnierbeginn ohne Verzögerung

Der Startschuss fällt um 10.30 Uhr. Von Beginn an ist klar, dass der Turniertag lang wird. Die enge Taktung der Spiele fordert Konzentration, schnelle Regeneration und klare Abläufe. Für die Aktiven geht es um Tempo und Intensität, für die AH um Erfahrung, Übersicht und Effizienz. Beide Qualitäten sind gleich viel wert.

Zwei Generationen, ein Anspruch

Das Turnier lebt von der Verbindung unterschiedlicher Fußballbiografien. Während die Aktiven mit Dynamik und hoher Intensität agieren, bringen die AH-Mannschaften Spielverständnis und Routine ein. In der Gesamtwertung verschmelzen diese Eigenschaften zu einem gemeinsamen Ergebnis. Der Modus macht deutlich, dass Vereinsfußball mehr ist als eine einzelne Mannschaft.

Der Nachmittag als Zuspitzung

Mit fortschreitender Gruppenphase verdichtet sich die Situation in der Tabelle. Jeder Punkt gewinnt an Gewicht, jede Entscheidung wirkt sich unmittelbar auf die Gesamtwertung aus. Am späten Nachmittag trennt sich das Feld, bevor um 16.45 Uhr das Spiel um Platz drei ansteht. Hier entscheidet sich, welcher Verein sich zumindest einen Platz auf dem Podium sichern kann.

Das Finale als gemeinsamer Höhepunkt

Der Turniersieg wird im Finale um 17 Uhr ausgespielt. In diesem letzten Spiel kulminiert der gesamte Turniertag. Es ist der Moment, in dem die Leistungen der Aktiven und der AH endgültig zusammengeführt werden. Der Sieger des 17. Hallenturniers des TSV Riederich darf sich als Verein mit der größten Ausgeglichenheit und Konstanz feiern lassen.