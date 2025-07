Zwei Geiger, eine Sinfonie - Rhede spielt Langen aus dem Pokal

Im Bezirkspokal Weser-Ems sorgte SuS Rhede in der 1. Runde für eine Überraschung: Der Kreisligist setzte sich am Sonntagabend mit 2:1 (1:0) gegen den klassenhöheren Bezirksligisten SV Langen durch und steht damit in der nächsten Runde. Matchwinner war Thorben Geiger, der kurz vor Schluss den entscheidenden Treffer markierte.

Die Zuschauer sahen eine umkämpfte Partie, in der Rhede früh mutig agierte und den Favoriten aus Langen vor Probleme stellte. Nach ersten Gelegenheiten von Niklas Geiger (6.) und Andre Läken (26.) belohnten sich die Gastgeber in der 31. Minute: Ein langer Ball hebelte die Langener Abwehr aus, Geiger zog in den Strafraum und versenkte den Ball humorlos unter die Latte – 1:0. Langen tat sich schwer, fand aber kurz vor der Pause über Schipmann (45.+1) in die Partie, der jedoch am Rheder Keeper scheiterte.

Nach der Pause drückten die Gäste auf den Ausgleich. Rhede verlor zeitweise komplett den Zugriff, Langen vergab in Person von Bruns (49.) und Geers (53.) beste Chancen. In der 60. Minute war es schließlich so weit: Schipmann wurde steil geschickt und blieb vor dem Tor eiskalt - 1:1.