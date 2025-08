Zwei Gegentore in doppelter Unterzahl in der Nachspielzeit: Pokal-Aus für TSV Gilching-Argelsried

Doch es kam noch dicker. Als der Coach bereits die vier mitgereisten Einwechselspieler eingesetzt hatte, konnte Luka Artmann wegen einer Schulterverletzung nicht weitermachen. Kurze Zeit später meldete sich auch Wiedemann mit einer Fingerverletzung ab. In doppelter Unterzahl kassierten die Gäste tief in der Nachspielzeit noch zwei Gegentore nach dicken Abwehrfehlern und schieden aus dem Pokal aus. Rodenwald: „Das ist alles sehr ärgerlich, auch weil wir zwei Verletzte mehr haben.“ SC Maisach – TSV Gilching-A. ⇥2:0 (0:0) Tore: 1:0 Tomangbe (90.+6), 2:0 Buckl (90.+8, Eigentor) – Zeitstrafe: Zeitler/Maisach (21., grobes Foulspiel) – Bes. Vorkommnis: Der TSV Gilching muss das Spiel in der Schlussphase in doppelter Unterzahl bestreiten, weil keine weiteren Auswechselspieler mehr zur Verfügung standen.