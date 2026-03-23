Zwei Gegentore in der Schlussphase sorgen für Frust

Gian Pieper (l.) und der FC Kaunitz unterliegen unglücklich mit 2:3. – Foto: Philipp Bülter

Verl-Kaunitz. Viel bitterer geht es kaum: In der Fußball-Westfalenliga 1 bleibt Aufsteiger FC Kaunitz Tabellenschlusslicht, denn im Kellerduell beim Vorletzten, der Regionalliga-Reserve des SV Rödinghausen, unterlag der FCK mit 2:3 (2:1). Nach der 2:1-Pausenführung hatte die Mannschaft von Trainer Levent Cayiroglu in den Schlussminuten noch zwei Gegentreffer kassiert – anstatt drei Zähler standen am Ende somit null Punkte auf der Habenseite. „Es tut weh, da bin ich ehrlich“, sagte Levent Cayiroglu, der seinem Team „einen großen Kampf“ attestierte.

Dieser war auch deshalb nötig, weil mit Noah-Henry Köse, Simon Breuer (erst vor wenigen Tagen aus der „Ersten“ suspendiert) und Cottrell Ezekwem drei Spieler aus dem Regionalliga-Kader des SV Rödinghausen in der Startelf standen und die Partie mitbestimmten.