Zwei Gegentore in der Schlussphase sorgen für Frust

Verl-Kaunitz. Viel bitterer geht es kaum: In der Fußball-Westfalenliga 1 bleibt Aufsteiger FC Kaunitz Tabellenschlusslicht, denn im Kellerduell beim Vorletzten, der Regionalliga-Reserve des SV Rödinghausen, unterlag der FCK mit 2:3 (2:1). Nach der 2:1-Pausenführung hatte die Mannschaft von Trainer Levent Cayiroglu in den Schlussminuten noch zwei Gegentreffer kassiert – anstatt drei Zähler standen am Ende somit null Punkte auf der Habenseite. „Es tut weh, da bin ich ehrlich“, sagte Levent Cayiroglu, der seinem Team „einen großen Kampf“ attestierte.
Dieser war auch deshalb nötig, weil mit Noah-Henry Köse, Simon Breuer (erst vor wenigen Tagen aus der „Ersten“ suspendiert) und Cottrell Ezekwem drei Spieler aus dem Regionalliga-Kader des SV Rödinghausen in der Startelf standen und die Partie mitbestimmten.
Den besseren Start erwischten aber die Gäste, die durch Gian Pieper und Lennart Brink eine dicke Chance (Pfostentreffer) in der 3. Minute vergaben. Roman Jankowski erzielte das 1:0 für den SVR II (19.), ehe Joel Kirsch nach einem Eckball von Dennis Martens per Kopf ausglich (1:1, 33.). Erneut Kirsch brachte mit einem schönen Lupfer aus gut 40 Metern die Kaunitzer 2:1 in Front (42.).
Im zweiten Abschnitt überstand der FCK zunächst eine Drangphase des SVR und verpasste zwei Mal durch Brink das 3:1, ehe Simon Breuer mit einer direkt verwandelten Ecke zum 2:2 traf (87.). In der Nachspielzeit dann verlor der Gast diese Partie noch, als Arvin Moulai das 3:2 markierte (90.+2). Leon Schmidt per Volleyhammer hatte noch die große Chance zum 3:3 (90.+4), vergab jedoch.
FC Kaunitz: Schnathmann – Hartkämper, Schmidt, Blomberg, Cord-Brüning – Pieper (85. Bikliqi), Martens (65. Mensendiek), Sczepurek, Brink (75. Stickling) – Kirsch (72. Epke) – Kristkowitz.
Tore: 1:0 Jankowski (19.), 1:1 Kirsch (33.), 1:2 Kirsch (42.), 2:2 Breuer (87.), 3:2 Moulai (90.+2).