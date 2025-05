Zwei Gegentore in der Nachspielzeit: TuS Geretsried II verliert in Ohlstadt nach Führung

Bittere Pleite für die U 23 des TuS Geretsried. Nach zwei Gegentoren in der Nachspielzeit verliert die Reserve gegen den SV Ohlstadt.

Ohlstadt/Geretsried – Einen herben Rückschlag im Rennen um die ersten zwei Plätze muss die U23 des TuS Geretsried verdauen. „Die Enttäuschung ist riesengroß, bei allen“, gestand Lukas Haustein nach der 3:4-Niederlage beim SV Ohlstadt ein. Und die Pleite schmerzt doppelt, weil Thomas Schnaderbeck sein Team erst in der 89. Minute mit 3:2 in Führung gebracht hatte. Doch in der Nachspielzeit schlugen die Gastgeber brutal zurück.

Trotz optimalem Beginn: TuS Geretsried II verliert in Ohlstaddt