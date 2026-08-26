Zwei Garanten, ein Tormagnet: Nieder-Olm legt Traumstart hin

Auf die Tore von Matthias Cygon (rotes Trikot) ist beim FSV Nieder-Olm Verlass. – Foto: Michael Wolff

Nieder-Olm. Als Marvin Dollmann das Gespräch entgegennimmt, ist im Hintergrund das fröhliche Treiben auf dem Bad Kreuznacher Jahrmarkt zu hören. Ähnlich gelöst dürfte die Stimmung gerade bei seinen Fußballern des FSV Nieder-Olm sein: Die Mannschaft ist mit vier Siegen aus vier Spielen in die Bezirksliga-Saison gestartet. Dabei musste der Trainer beim jüngsten 1:0 gegen Fontana Finthen auf sechs Stammspieler verzichten. Hat sich Nieder-Olm damit in die Riege der Aufstiegsfavoriten bugsiert? Dollmann ordnet ein.

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Mit zwölf Punkten steht der FSV derzeit auf Tabellenplatz zwei, der SV Horchheim liegt aufgrund des besseren Torverhältnisses davor. Wenig verwunderlich also, dass der Trainer die bisherige Ausbeute als „sehr gut“ bezeichnet. Vollumfänglich zufrieden ist er aber nicht. „Fußballerisch können wir es besser, das wissen wir“, sagt der 42-Jährige. Vor allem bei der Passqualität sehe er Luft nach oben, ebenso im taktischen Bereich.