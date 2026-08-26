Zwei Garanten, ein Tormagnet: Nieder-Olm legt Traumstart hin

Nieder-Olm. Als Marvin Dollmann das Gespräch entgegennimmt, ist im Hintergrund das fröhliche Treiben auf dem Bad Kreuznacher Jahrmarkt zu hören. Ähnlich gelöst dürfte die Stimmung gerade bei seinen Fußballern des FSV Nieder-Olm sein: Die Mannschaft ist mit vier Siegen aus vier Spielen in die Bezirksliga-Saison gestartet. Dabei musste der Trainer beim jüngsten 1:0 gegen Fontana Finthen auf sechs Stammspieler verzichten. Hat sich Nieder-Olm damit in die Riege der Aufstiegsfavoriten bugsiert? Dollmann ordnet ein.
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Mit zwölf Punkten steht der FSV derzeit auf Tabellenplatz zwei, der SV Horchheim liegt aufgrund des besseren Torverhältnisses davor. Wenig verwunderlich also, dass der Trainer die bisherige Ausbeute als „sehr gut“ bezeichnet. Vollumfänglich zufrieden ist er aber nicht. „Fußballerisch können wir es besser, das wissen wir“, sagt der 42-Jährige. Vor allem bei der Passqualität sehe er Luft nach oben, ebenso im taktischen Bereich.
Für den starken Start nennt Dollmann drei Gründe. Zum einen den Einsatz: „Wer versuchen, reinzuhauen, was reinzuhauen ist.“ Außerdem liegt bislang das Spielglück auf Nieder-Olmer Seite, wie der Coach findet. Und dann kann sich das Team auf seine „Garanten“ verlassen – den „überragenden Torwart“ Tobias Hoffmann und den „sehr abgeklärten“ Innenverteidiger Yuri Orlovskyi.
Dabei hatte die Personalsituation vor dem Duell mit Dollmanns Ex-Club Finthen noch Sorgen bereitet. Sechs Stammkräfte fehlten: Gentrit Hoti wegen einer Rotsperre, Rico Kreutzer und Marc Kartono urlaubsbedingt. Dazu kamen mit Lars Fischer (Oberschenkelzerrung), Levan Bichinashvili (Adduktorenzerrung) und Colin Dobrautz (Knie) drei angeschlagene Spieler.
An sich ist der Kader breit aufgestellt. Der Großteil des Teams blieb im Sommer zusammen, acht Spieler kamen hinzu. Ein neues Duo überraschte Dollmann besonders: Levan Bichinashvili und Oleksandr Sydoruk. Bichinashvili erarbeitete sich einen Stammplatz, wird aber nach seiner Zerrung im dritten Spiel noch „zwei, drei Wochen“ nicht zur Verfügung stehen. „In den ersten Aktivenjahren hat es bei ihm nicht ganz so geklappt. Das hat ihm ganz gut getan, dass er sieht, dass er wichtig sein kann für seine Mannschaft“, sagt Dollmann über den 19-Jährigen, der vorher bei der TSG Kastel 1846 spielte. Und über Sydoruk: „Er ist ein sehr, sehr feiner Fußballer mit viel Spielintelligenz.“
Einer, der ebenfalls hervorsticht, ist Matthias Cygon. Der 36 Jahre alte Stürmer-Routinier hat bislang in jedem Spiel mindestens einmal getroffen; mit fünf Toren ist er einer der besten Liga-Schützen. Was ihn ausmacht? Viel Erfahrung und eine extreme Fitness, sagt sein Coach, gepaart mit Ehrgeiz und fußballerischer Qualität. „Wenn er alleine auf den Torwart zurennt, haben wir schon ein gutes Gefühl.“
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Dieses gute Gefühl würde der FSV auch gerne mit Blick auf die Tabellensituation verlängern. Durch die Ligenreform des Südwestdeutschen Fußballverbands (SWFV) steigen die ersten drei, womöglich sogar fünf Teams auf – auch Nieder-Olm? „Ich sehe uns von der Qualität nicht ganz, ganz vorne“, ordnet der Trainer ein. Er favorisiert Horchheim, den TSV Mommenheim und den SV Guntersblum. Auch die SG Basara II/Moguntia 1896, der Gegner am Sonntag (13 Uhr), zählt er inzwischen dazu. Doch die Aufstiegschancen sind in dieser Saison groß wie nie, „dann wollen wir das auch probieren“.