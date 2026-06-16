Zwei ganz große gehen! Kohle und Linde beenden ihre Karriere

Verabschiedung Kohle und Linde – Foto: SV Stahl Unterwellenborn

Der SV Stahl Unterwellenborn hat die Saison trotz einer 0:1-Niederlage in Bad Blankenburg erfolgreich beendet und sich am letzten Spieltag den Klassenerhalt gesichert. Nach einer schwierigen Hinrunde zeigte die Mannschaft in der Rückrunde eine starke Entwicklung und belegte am Ende einen respektablen 8. Tabellenplatz.

Großen Anteil daran hatten Jens Ölsner und Jens Wolter, die das Team nach der Winterpause übernahmen und die Mannschaft wieder in die Erfolgsspur führten. Mit starken 23 Punkten in der Rückrunde gelang nicht nur der sichere Ligaverbleib, sondern auch der Gewinn des Hallenkreismeistertitels.

Besonders emotional wurde die Partie durch den Abschied zweier langjähriger Spieler: Kapitän Stefan Kohlberg und Sebastian Lindig bestritten ihr letztes Spiel im Trikot des SV Stahl Unterwellenborn und beendeten anschließend ihre aktive Karriere.