Zwei Fußballspiele in Hamburg abgebrochen: Das ist passiert

Warum zwei Spiele in Hamburg vorzeitig beendet wurden. – Foto: IMAGO IMAGES

Am Sonntag hat es in der Kreisklasse Hamburg gleich zwei Spielabbrüche gegeben, zwei Partien haben also kein reguläres Ende gefunden. Betroffen waren die Spiele des Oststeinbeker SV II gegen Hamm United FC III sowie des VfL Hammonia IV gegen den FC Alsterbrüder IV.

Kreisklasse 5: Hamm United III gehen die Spieler aus

Angeführt vom überragenden Myursel Gyulyuzar Myumyun zeigte sich die Zweitvertretung des Oststeinbeker SV gegen Hamm United III - die Erstvertretungen treffen auch in der Landesliga Hansa aufeinander - in Torlaune. Der Zehner der Hausherren war beim 8:0-Zwischenstand mit fünf Treffern der erfolgreichste Mann auf dem Platz, allerdings wurde die Begegnung im zweiten Abschnitt vorzeitig beendet. Der Schiedsrichter hatte nämlich keine andere Wahl. Auf FuPa-Nachfrage erklärte der OSV, dass den Gästen die Spieler ausgingen; nacheinander verließen Akteure verletzt das Feld, sodass die Mindestanzahl von sieben Spielern unterschritten wurde. Der Abbruch ist dann die logische Folge, im Regelfall wird eine Partie dann mit dem Zwischenstand gewertet, sollte er zugunsten der Mannschaft ausfallen, die nicht für den Abbruch gesorgt hat. Das dürfte in diesem Fall ein 8:0 für den Oststeinbeker SV II werden.

>>> Zur Tabelle der Kreisklasse Hamburg 5 Kreisklasse 11: Notfall überschattet Partie

Anders sieht die Situation bei der Partie der Kreisklasse 11 aus. Das Duell der Viertvertretungen des VfL Hammonia und des FC Alsterbrüder wurde beim Stand von 2:2 im zweiten Durchgang durch den Unparteiischen wegen eines medizinischen Notfalls abgebrochen. Darauf hatten sich auch beide Mannschaften verständigt.

Die Partie wird zeitnah neu angesetzt und entsprechend wiederholt. FuPa wünscht gute Besserung. >>> Zur Tabelle der Kreisklasse Hamburg 11

____

FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: