Zwei Fußballspiele in Hamburg abgebrochen: Das ist passiert

Am Sonntag hat es in der Kreisklasse Hamburg gleich zwei Spielabbrüche gegeben, zwei Partien haben also kein reguläres Ende gefunden. Betroffen waren die Spiele des Oststeinbeker SV II gegen Hamm United FC III sowie des VfL Hammonia IV gegen den FC Alsterbrüder IV.
Der Schiedsrichter hatte nämlich keine andere Wahl. Auf FuPa-Nachfrage erklärte der OSV, dass den Gästen die Spieler ausgingen; nacheinander verließen Akteure verletzt das Feld, sodass die Mindestanzahl von sieben Spielern unterschritten wurde. Der Abbruch ist dann die logische Folge, im Regelfall wird eine Partie dann mit dem Zwischenstand gewertet, sollte er zugunsten der Mannschaft ausfallen, die nicht für den Abbruch gesorgt hat. Das dürfte in diesem Fall ein 8:0 für den Oststeinbeker SV II werden.
Die Partie wird zeitnah neu angesetzt und entsprechend wiederholt. FuPa wünscht gute Besserung.
