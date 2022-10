– Foto: Tobias Sellmaier

Zwei Fußballspiele am Mittwochabend Nachholspiel in der Kreisliga A2 und Frauen-Partie im Bezirkspokal.

Ein Kellerduell wird in der Fußball-Kreisliga A2 am morgigen Mittwoch um 20 Uhr angepfiffen. In Kirchberg empfängt die SVG als Vorletzter mit fünf Punkten den Viertletzten TSV Schmiden II mit sieben Zählern. Die Hausherren könnten mit einem Sieg zwei Plätze gutmachen.