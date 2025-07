Zwei Fußballfeste gegen den Bundesligisten 1. FC Union Berlin

Vor 2980 Zuschauern erlebte der Brandenburgligist Brandenburger SC Süd 05 ein heißes Testspiel gegen den Bundesligisten 1. FC Union Berlin – und trotz der klaren 1:9-Niederlage ein echtes Fußballfest. Union dominierte vom Anpfiff weg das Geschehen, Suheib-Elias Ali eröffnete in der 10. Minute den Torreigen. Andrej Ilic ließ mit einem Doppelschlag in der 15. und 21. Minute zwei weitere Treffer folgen, ehe der BSC-Spieler Patrick Richter mit einem sensationellen 30-Meter-Hammer zum 1:3 (30.) für den lautesten Jubel sorgte.

Im Testspiel gegen den Bundesligisten 1. FC Union Berlin musste sich der Brandenburgligist SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde mit 0:5 geschlagen geben. Die Gäste legten dabei einen Blitzstart hin: Marin Ljubicic traf bereits in der 1. Minute zur Führung. In der 20. Minute erhöhte László Bénes auf 0:2 – Union ließ von Beginn an keinen Zweifel an der Kräfteverteilung aufkommen.

Auch nach dem Seitenwechsel dominierte das Team von der Alten Försterei das Geschehen. Suheib-Elias Ali stellte in der 47. Minute auf 0:3, Janik Haberer (71.) und Oliver Burke (75.) sorgten mit ihren Treffern für den letztlich deutlichen Endstand. Trotz der Niederlage war das Spiel für Ahrensfelde ein besonderer Moment – ein Kräftemessen mit einem Bundesligisten vor beeindruckender Kulisse.