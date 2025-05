Zwei für die Zukunft: Bornheim verstärkt sich mit Mittelrheinliga-Duo

Mohammed Bouchafrati ist im Bornheimer Lager kein Unbekannter. Der 23-Jährige stammt aus der eigenen Jugend und kehrt nach einem Studienaufenthalt in den USA sowie einer Saison beim FC Hennef zurück an seine alte Wirkungsstätte. In der laufenden Spielzeit absolvierte der zentrale Mittelfeldspieler 18 Einsätze in der Mittelrheinliga.

Mit Danny Simmo kommt ein weiterer Spieler mit Mittelrheinliga-Erfahrung. Der 22-Jährige ist auf der Außenbahn zu Hause, Linksfuß und flexibel einsetzbar. Nach Stationen beim Oberkasseler SV und VfL Alfter spielte er sich beim SSV Merten in den Vordergrund. In der vergangenen Saison erzielte Simmo elf Tore in der Landesliga und war ein zentraler Baustein beim Aufstieg der Mertener in die Mittelrheinliga. In der aktuellen Spielzeit stehen vier Tore in 22 Spielen zu Buche.

Der SSV beschreibt seinen Neuzugang als „enorm schnellen und dribbelstarken Spieler“, der in die Vereinsphilosophie passe. „Die sportlich Verantwortlichen bleiben ihrer Philosophie treu, auf junge und entwicklungsfähige Spieler zu setzen, und sind sich sicher, dass Danny eine passende Verstärkung für unsere homogene Truppe sein wird", heißt es in einem Posting des Vereins auf Instagram