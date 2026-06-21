Zwei Führungsspieler verlängern beim Regionalligisten

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Der SGV Freiberg, Spitzenteam der Regionalliga Südwest, setzt auf Kontinuität bei zwei zentralen Positionen. Torhüter Benedikt Grawe und Innenverteidiger Paul Polauke haben ihre Verträge verlängert und bleiben dem Verein auch in der kommenden Saison erhalten. Beide gehörten in der vergangenen Spielzeit zu wichtigen Stützen der Mannschaft.

Grawe stand in der zurückliegenden Saison in 30 Pflichtspielen zwischen den Pfosten und blieb dabei zehnmal ohne Gegentor. Der Torhüter war mit seinen Paraden ein verlässlicher Rückhalt des SGV und bringt zudem reichlich Regionalliga-Erfahrung mit. Vor seinem Wechsel nach Freiberg spielte er für den Bahlinger SC, für den er in zwei Regionalliga-Spielzeiten 65 Einsätze sammelte. Zuvor gehörte Grawe zum SV Sandhausen, wo er im Zweitliga-Kader geführt wurde und für die zweite Mannschaft in der Oberliga Baden-Württemberg auflief. Insgesamt stehen für ihn bislang 176 Spiele, eine Vorlage und 13 Nominierungen für die Elf der Woche in der Bilanz.

Auch Polauke bleibt dem SGV erhalten. Der Innenverteidiger gehörte in der vergangenen Saison mit sechs Toren in 28 Pflichtspielen zu den Leistungsträgern und soll künftig noch mehr Verantwortung übernehmen. Seine Laufbahn führte ihn bereits über die Stuttgarter Kickers, den FC Ingolstadt II und die Sportfreunde Siegen. Für die Kickers sammelte er Erfahrung in Oberliga und Regionalliga, beim FC Ingolstadt II spielte er in der Bayernliga Süd. Insgesamt weist seine Statistik 180 Spiele, 17 Tore, sechs Vorlagen und zwölf Nominierungen für die Elf der Woche aus.