Zwei Führungen reichen nicht: LSK-Polster schmilzt

Der Lüneburger Sport-Klub Hansa verpasst gegen Kellerkind TSV Wetschen einen wichtigen Heimsieg. Trotz zweier Führungen musste sich der LSK letztlich mit einem Remis begnügen - der Vorsprung auf die Abstiegsplätze schmilzt damit auf vier Zähler. Warum die Lüneburger sich trotzdem noch keine Sorgen machen müssen.
Auf dem schwer zu bespielenden Geläuf taten sich die Lüneburger schwer, der Begegnung ihren Stempel aufzudrücken. Dadurch entfachte ein offener Schlagabtausch, bei dem sich beiden Teams gute Möglichkeiten bot. Schließlich war es ein Eckball, den Tom Muhlsack zur Führung mit dem Kopf über die Linie beförderte (25.).
Obwohl Wetschen Drittletzter ist, haben sie den besten Oberliga-Torschützen in ihren Reihen. Die Gäste erhöhten nach dem Seitenwechsel den Druck und erarbeiteten sich einen Strafstoß. Moritz Raskopp übernahm die Verantwortung und markierte seinen 16. Saisontreffer - insgesamt hat der TSV 37 Treffer erzielt.
Daraufhin brachte LSK-Cheftrainer Tarek Gibbah seine beiden Edel-Joker Marian Kunze und Malte Meyer. Eine Co-Produktion der beiden führte zur erneuten Führung der Hausherren, bei der Letzterer die Kugel einnetzte (77.). In der Schlussphase sah Nico Hübner seine zweite Gelbe Karte, sodass der LSK in Unterzahl geriet (84.). Wetschen nutzte neue Spielsituation um nach einem Eckball durch Phil Schwierking den Ausgleich zu markieren (86.).
Weil der MTV Wolfenbüttel am Osterwochenende gleich zwei Mal erfolgreich war und nun sogar einen dritten Sieg in Serie einfuhr. Allerdings hat Wolfenbüttel bereits drei Spiele mehr als der LSK bestritten, sodass die Salzstädter aus eigener Kraft ihr Polster wieder auffüllen können. Weil die Gibbah-Elf im Jahr 2026 in sieben Pflichtspielen noch ungeschlagen ist, ist die Prognose für den Klassenerhalt sogar sehr gut.