Zwei Führungen reichen nicht: LSK-Polster schmilzt

Auf dem schwer zu bespielenden Geläuf taten sich die Lüneburger schwer, der Begegnung ihren Stempel aufzudrücken. Dadurch entfachte ein offener Schlagabtausch, bei dem sich beiden Teams gute Möglichkeiten bot. Schließlich war es ein Eckball, den Tom Muhlsack zur Führung mit dem Kopf über die Linie beförderte (25.).

Obwohl Wetschen Drittletzter ist, haben sie den besten Oberliga-Torschützen in ihren Reihen. Die Gäste erhöhten nach dem Seitenwechsel den Druck und erarbeiteten sich einen Strafstoß. Moritz Raskopp übernahm die Verantwortung und markierte seinen 16. Saisontreffer - insgesamt hat der TSV 37 Treffer erzielt.

Daraufhin brachte LSK-Cheftrainer Tarek Gibbah seine beiden Edel-Joker Marian Kunze und Malte Meyer. Eine Co-Produktion der beiden führte zur erneuten Führung der Hausherren, bei der Letzterer die Kugel einnetzte (77.). In der Schlussphase sah Nico Hübner seine zweite Gelbe Karte, sodass der LSK in Unterzahl geriet (84.). Wetschen nutzte neue Spielsituation um nach einem Eckball durch Phil Schwierking den Ausgleich zu markieren (86.).