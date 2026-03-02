Zwei Führungen reichen nicht

– Foto: Robert Gertzen

Der SC Twistringen hat zum Rückrundenauftakt in der Bezirksliga 1 Hannover Punkte liegen gelassen. Beim SV Brigitta-Elwerath Steimbke kam der Tabellenführer nicht über ein 2:2 hinaus – trotz zweimaliger Führung und zahlreicher hochkarätiger Möglichkeiten

Trainer Timo Rathkamp ordnete das Ergebnis differenziert ein: „Vielleicht waren es zwei verlorene Punkte, aber über die gesamten 90 Minuten betrachtet haben wir auch nicht mehr als einen Zähler verdient.“ Steimbke habe „das kämpferisch sehr gut gemacht“. Zudem habe man seiner Mannschaft angemerkt, „dass wir erst zweimal auf Naturrasen trainieren konnten. In den letzten Pässen waren wir zu ungenau, und wir haben mindestens vier hochkarätige Chancen liegen lassen. Da darf man sich am Ende nicht beschweren, wenn man nur einen Punkt mitnimmt.“

Die Gäste gingen nach einer halben Stunde in Führung. „Nach einem abgeblockten Freistoß von links kommt Beytullah Sengönül aus rund 20 Metern zum Abschluss, der Ball wird in der Mitte noch abgefälscht und Dean Nobis verwertet den Abpraller zur Führung“, schilderte Rathkamp die Szene. Mit dem 1:0 ging es in die Pause. „Bis dahin hatten wir alles im Griff.“

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild. Steimbke kam mit mehr Tempo aus der Kabine und glich durch Leon Thies aus. „Das 1:1 fällt dann mit einem echten Traumtor. Nach einem Ballverlust verlagert Steimke das Spiel, und Leon Thies trifft aus etwa 20 Metern per Direktabnahme ins kurze Eck“, sagte Rathkamp.

Chancen bleiben ungenutzt

Twistringen reagierte jedoch prompt. „Sengönül setzt sich im Strafraum durch, legt quer auf Aaron Djulic, der zum 2:1 einschiebt“, erklärte Rathkamp. In dieser Phase verpassten es die Gäste, die Partie vorzuentscheiden. „Da müssen wir das 3:1 machen – Johann Beuke und erneut Sengönül haben beste Möglichkeiten.“

Stattdessen folgte der erneute Rückschlag. „Nach einem langen Ball verspringt der Ball im Strafraum, unser Innenverteidiger schlägt vorbei, und Steimke schiebt aus kurzer Distanz ein.“ Nico Langner traf in der 74. Minute zum 2:2.

Offene Schlussphase

In der Schlussphase entwickelte sich eine offene Partie. „Tom Thiede hat noch eine gute Gelegenheit, ein weiterer Abschluss wird auf der Linie geblockt“, berichtete Rathkamp. Gleichzeitig hatte Twistringen Glück, nicht noch in Rückstand zu geraten: „In der Nachspielzeit haben wir sogar Glück, dass Steimke eine Eins-gegen-eins-Situation neben das Tor setzt.“

Am Ende blieb es beim Remis. „Das 2:2 geht in Ordnung. Steimke hat alles investiert und ist deutlich stärker, als es der Tabellenplatz vermuten lässt“, so Rathkamp.

Tabellenspitze bleibt eng

Durch das Unentschieden übernimmt der SC Twistringen mit 42 Punkten vorübergehend die Tabellenführung, einen Zähler vor dem VfR Evesen, der allerdings ein Spiel weniger absolviert hat. Im Titelrennen bleibt damit alles eng – und jeder Punktverlust kann entscheidend sein.

SV Brigitta-Elwerath Steimbke – SC Twistringen 2:2

SV Brigitta-Elwerath Steimbke: Pascal Paatzsch, Luis Bernardo Oetting, Lars Klose (41. Leon Thies), Yilmaz Hauran, Philip Deeke, Mirko Theiss, Marco Thies (87. Jan-Niklas Donath), Darian Guse, Klaus-Lorenz Kretschmer (66. Pascal Stenzel), Bennet Blase, Jarek Büchau (63. Nico Langner) - Trainer: Dennis Pissor

SC Twistringen: Jannik Blome, Marvin Schwenker, Johann Beuke, Christoph Harms (64. Moritz Stöver), Aaron Noah Djulic, Maurice Künning (65. Kevin Diekmann), Louis Thelken (68. Tom Thiede), Dean Nobis (82. Jonas Wilkens), Lüder Uhlhorn, Elias Wilkens, Beytullah Sengönül - Trainer: Simon Beuke - Trainer: Timo Rathkamp

Schiedsrichter: Jan Gelhaus

Tore: 0:1 Dean Nobis (30.), 1:1 Leon Thies (50.), 1:2 Aaron Noah Djulic (57.), 2:2 Nico Langner (74.)